La chienne dont la famille a été décimée dans un crash aérien visite le mémorial dédié aux victimes en compagnie de sa mère d'accueil

Une chienne appelée Pudding est devenue tristement célèbre après le drame survenu le 29 décembre 2024 dans le district de Muan, en Corée du Sud. Nous vous en parlions dans un précédent article.

Ce jour-là, un avion de la compagnie aérienne Jeju Air s’était écrasé contre un mur en bout de piste à cause d’un problème s’étant déclaré à l’atterrissage (dysfonctionnement des trains ou collision aviaire). L’accident avait coûté la vie à 179 personnes, dont les 9 membres d’une seule famille, celle de Pudding.



care_korea_official / Instagram

Le groupe comprenait le propriétaire de la chienne, un homme qui fêtait son 80e anniversaire à Bangkok, ainsi que sa femme, leur fille et leur petite-fille de 6 ans.

Il n’y avait plus personne pour s’occuper de Pudding depuis la tragédie. Elle errait entre le domicile familial désespérément vide et la mairie. C’est l’association de protection animale Care qui l’a recueillie et confiée à une mère d’accueil habitant Séoul.

Recueillement

Le dimanche 5 janvier 2025, sa gardienne l’a emmenée au mémorial dédié aux victimes du crash, à l’Hôtel de Ville de la capitale sud-coréenne, rapporte The Korea Times. Elles sont arrivées sur les lieux vers 14 heures locales en compagnie de Kim Young-hwan, le directeur de Care.



care_korea_official / Instagram

Pudding a attentivement et calmement observé la scène, tandis que sa mère d’accueil déposait un chrysanthème sur l’autel. Kim Young-hwan a ensuite prononcé un éloge funèbre. La chienne est restée silencieuse pendant toute la cérémonie.



care_korea_official / Instagram

Les demandes d’adoption acceptées à partir de ce lundi

« A la maison, Pudding regarde souvent la porte d'entrée, l'air apathique, indique la bénévole qui l’héberge temporairement. La chienne s'excite dès qu’elle entend la laisse, car elle veut sortir ».

L’association Care indique qu’elle commencera dès aujourd’hui à étudier les demandes d’adoption de Pudding. Elle s’emploiera à trouver le meilleur foyer possible pour cette chienne qui a plus que jamais besoin de réconfort et d’amour.

A lire aussi : Une chienne Berger Allemand adoptée dans un refuge décide d'adopter le chaton découvert sous le capot de la voiture de sa maîtresse (vidéo)