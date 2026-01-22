« Sa volonté de vivre est extraordinaire », livrée à elle-même après le décès de son propriétaire, une jument trouve un nouveau soutien précieux (vidéo)

Sur l’île grecque d’Eubée, une femme a découvert une jument effondrée dans un champ et incapable de bouger. Inquiète pour sa survie, la bonne samaritaine a immédiatement appelé à l’aide. Grâce à ce geste, l’animal a été pris en charge par une association et se porte mieux aujourd’hui.

Marianthi a vécu plusieurs années sur l’île d’Eubée avec son propriétaire. Quand celui-ci est décédé, personne n’a pris la relève et la jument s’est retrouvée complètement livrée à elle-même.

Affaiblie et malade, elle s’est effondrée dans le champ. Incapable de se relever, l’animal est resté allongé dans l’herbe pendant plusieurs jours, jusqu’à ce qu’une âme bienveillante la remarque.

« Nous pensions tous qu’elle allait mourir »

Comme le rapporte The Dodo, une femme au grand cœur a immédiatement contacté les sauveteurs de l’association Athens Happy House.

« En voyant la photo, je suis resté bouche bée, incapable de croire ce que je voyais : un squelette vivant avec 2 yeux qui me fixaient, explique Nektarios, membre de l’organisme, sur Instagram, alors que nous traversons une période terrible, tant sur le plan opérationnel que financier, et que nous sommes confrontés à un grave incident avec un de nos chevaux, je ne pouvais pas refuser. Pendant 3 jours, nous avons cherché une solution pour le transporter d'Edipsos à Athènes. Au début, tout semblait impossible, alors nous avons fait appel à la générosité du public. »

Lors du sauvetage, les bénévoles ont délicatement sorti l’équidé du champ et l’on conduit au refuge, où de nombreux soins l’attendaient. Mais l’équipe craignait le pire pour cette vieille jument émaciée… « Nous pensions tous qu'elle allait mourir », confie Nektarios.

« On a tous fondu en larmes »

Au bout de plusieurs mois de soins et d’amour, Marianthi a recommencé à marcher. Les efforts de ses sauveurs ont fini par payer ! « On a tous fondu en larmes, déclare Nektarios, c’était incroyable. »

Aujourd’hui, la jument profite de promenades dans la prairie, et de la compagnie de ses amis les autres animaux recueillis par le refuge. « Ce fut un immense honneur et un véritable plaisir d'accompagner Marianthi dans son rétablissement, souligne Nektarios, sa volonté de vivre est extraordinaire. »

De nombreux internautes, touchés par cette histoire, se sont exprimés sur Instagram. « C'est la chose la plus belle et la plus porteuse d'espoir que j'ai vue depuis longtemps ! Nous aimons Marianthi, et vous pour tout ce que vous faites », écrit une utilisatrice du réseau social. « Cette résurrection est vraiment merveilleuse », ajoute une autre personne émue.

Naguère abandonnée de tous dans un champ après le décès de son ancien propriétaire, Marianthi est désormais bien entourée et savoure pleinement la seconde chance qui lui a été offerte.