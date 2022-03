Abandonné dans un parc, ce chiot au corps émacié et aux pattes déformées fait la plus belle rencontre de sa vie

À seulement 3 mois, Chance a vécu la pire des souffrances : il a été abandonné dans un parc. Livré à lui-même, terrifié et mal en point, le chiot a, heureusement, fait une rencontre salvatrice.

Chance tremblait de la tête aux pattes, lorsqu'il a été découvert par un promeneur. Le chiot était recroquevillé derrière un buisson, à Kirkdale (Royaume-Uni). Comment ne pas être effrayé, quand on a vécu l'un des pires traumatismes ?

© RSCPA Wirral

La créature chétive a aussitôt été prise en charge par la RSPCA (Société royale pour la prévention de la cruauté envers les animaux), dont l'une des succursales est basée à Wallasey. Pendant que la petite boule de poils terrifiée et émaciée était chouchoutée par les soigneurs, un agent de la RSPCA, Jo McDonald, a été envoyé sur place pour enquêter.

« Je crains que la personne qui avait ce chiot était un éleveur de chiens. Quand il a vu ses difformités et qu'il a réalisé que cela coûterait de l'argent de faire soigner l'animal, il a décidé de le jeter sans pitié comme un déchet », a-t-il déclaré à Mirror. Pour l'heure, il n'a décelé aucune trace de l'individu responsable de cet acte odieux.

© RSCPA Wirral

Le chiot a trouvé sa nouvelle famille pour toujours

Au cours du mois de janvier 2022, l'une des pattes déformées du chiot a été opérée. Chance a ensuite été hébergé chez Kay Hawthorn, directrice de la RSPCA Wirral and Chester.

« Après 2 semaines sous ma garde, son poids a presque doublé et son problème de peau a été traité, a confié sa bienfaitrice, la semaine dernière, il est retourné au Greater Manchester Animal Hospital pour un contrôle, son problème à la patte a été corrigé. Ils allaient opérer l'autre membre, mais grâce à une bonne alimentation, il s'est naturellement redressé ; il marche et court très bien maintenant. »

© RSCPA Wirral

En plus d'avoir repris du poil de la bête, Chance a fait la plus belle rencontre de sa vie... Kay est « littéralement tombée amoureuse de lui » et a décidé de l'adopter. Le rescapé a ainsi rejoint les rangs d'une grande fratrie : Eva, un Berger Allemand de 11 ans ; Maise, un croisé âgé de 12 ans ; Bertie, 18 ans, et Toots, 4 ans, tous les 2 des Shih Tzu.

Chance s'entend avec tous les membres de la famille, chiens comme humains. « Chance aime jouer au ballon et est plein d'énergie, a ajouté sa mère adoptive, il aime se blottir contre les autres et contre moi. »

© RSCPA Wirral

L'agent McDonald, en charge de l'enquête, s'est dit heureux de le voir « profiter de la vie dans sa nouvelle maison ». Kay lui offre tout l'amour et toute l'attention dont il a besoin.