Sa maison explose et son chien disparaît, elle retrouve l’espoir trois jours plus tard en retournant sur les lieux

Le premier jour d’avril a marqué l’histoire d’une petite ville malaisienne. Un gazoduc a explosé et s’est embrasé de façon spectaculaire, surprenant les habitants des alentours. Aza Bella faisait partie de ceux-ci et a vu sa maison s’embraser. Heureusement, ni elle ni son chien n’étaient à l’intérieur, mais ce dernier s’est enfui à cause du stress. Elle a alors tout fait pour le retrouver.