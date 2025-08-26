« Sa famille s'est détournée d'elle lorsqu'elle a commencé à grandir », cette chienne abandonnée une fois devenue adulte cherche une famille aimante

Ginger n’est malheureusement pas un cas isolé. Sauvée de la rue au Liban, puis adoptée quand elle n’était qu’un adorable chiot, la boule de poils a goûté à l’amertume de l’abandon. Sa seule « erreur » ? Avoir grandi. Une fois devenue adulte, sa « famille » s’est détournée d’elle et l’a abandonnée. Aujourd’hui, l’association Elias and Friends remue ciel et terre pour lui trouver les adoptants de ses rêves. La belle au manteau de fourrure saura-t-elle vous conquérir ?

Durant sa prime jeunesse, Ginger a erré telle une âme en peine dans les rues libanaises en rêvant de connaître un jour la sécurité et le bonheur de la vie de famille. Son plus grand souhait a été exaucé, grâce au sauvetage réalisé par une association. Loin des affres de l’errance et prête à prendre un nouveau départ, la jeune chienne a rapidement conquis le cœur d’une famille.

Adoptée quand elle était encore un chiot, Ginger avait des étoiles dans les yeux sur le chemin la menant vers sa nouvelle maison. Au fil des mois, la petite boule de poils a cumulé les bons souvenirs auprès de ses adoptants, qui jouaient avec elle et l’emmenaient en balade.

© Elias and Friends / Animaux.fr

Rejetée par sa famille, car elle a grandi

Puis les mois se sont enfuis à toute vitesse, et le petit chiot trouvé dans la rue s’est métamorphosé en une chienne magnifique de 30 kg. Une fois devenue adulte, ses humains préférés ont commencé à s’en détourner…

« Elle a été adoptée, mais comme souvent au Liban, sa soi-disant famille s'est totalement détournée d'elle lorsqu'elle a commencé à grandir. Souvent, les chiots sont adoptés pour faire plaisir aux enfants […], comme des "cadeaux". Et sont remis à la rue lorsque les enfants se désintéressent de l'animal, écrit l’association Elias and Friends sur Animaux.fr, bien peu de considération pour ces êtres vivants qui sont perçus comme des objets. »

© Elias and Friends / Animaux.fr

Ses anciens propriétaires l’ont ainsi abandonnée et rendue aux bénévoles qui l’avaient sauvée des griffes de l’errance. Depuis, la chienne vit en pension au Liban.

Non seulement elle s’entend bien avec ses congénères, mais se montre également « très douce et affectueuse » avec les adultes et les enfants. D’après ses bienfaiteurs, elle recherche le contact avec les humains, « mais n’est pas ok chats ».

© Elias and Friends / Animaux.fr

En quête d’une seconde chance

Cette gentille chienne de 3 ans fera certainement le bonheur d’une famille aimante et responsable, « prête à lui offrir une nouvelle vie » et « à s’investir dans son éducation ».

Identifiée par puce électronique, à jour dans ses vaccins et stérilisée, Ginger peut être adoptée partout en France. Une fois l’adoption officialisée, elle sera transférée à l’aéroport d’Orly ou de Paris-Charles de Gaulle.

Qui ouvrira les portes de son cœur à cette chienne adorable, qui mérite d’être aimée et de vivre heureuse au sein d’un foyer chaleureux ?

Retrouvez toutes les informations (compatibilités, besoins spécifiques, tarif…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association Elias and Friends sur l’annonce Animaux.fr de Ginger.