Sa chienne âgée atteinte de démence vivait des journées confuses, elle a choisi de partager son quotidien bouleversant dans une série de vidéos

Quand les années pèsent sur nos amis à 4 pattes, leur quotidien se transforme, et le lien avec leurs humains devient plus fort que jamais. Tammy Turtle a partagé avec émotion les derniers instants de sa chienne Bailey, touchant des milliers d’internautes.

La vieillesse apporte son lot de troubles, tant sur le plan physique que celui des capacités mentales et cognitives, et les chiens n’y échappent pas. Tammy Turtle, 57 ans, en sait quelque chose. Elle en a fait l’expérience avec sa chienne séniore Bailey, croisée Labrador Retriever ayant vécu à ses côtés pendant 14 années et demie.

La dernière période de son existence a été particulièrement difficile, car Bailey était atteinte de démence et souffrait d’arthrite. Malgré tout, elle a été une compagne douce et affectueuse pour tous les membres de sa famille.



Tammy Turtle a posté de nombreuses vidéos montrant le quotidien de Bailey sur son compte TikTok “@tammieandthedogs”, suivi par plus de 58 000 followers.

En prenant de l’âge, la chienne a vu des changements significatifs marquer sa vie. Elle qui était pleine d’énergie et d’entrain ne pouvait plus gambader librement. “Nous vivons à la campagne, et avant, elle pouvait courir et se promener sur notre propriété sous les yeux de mon mari ou les miens, raconte ainsi sa maîtresse à Bristol Live . Ce n'est plus le cas. Plus de courses après les bâtons, ni de trous creusés.”

Des journées passées à faire les cent pas et à se demander où elle est

“Nous devons rester à ses côtés et la guider dans la direction qu'elle doit prendre, poursuit Tammy Turtle. Si nous mettons un bâton devant elle, elle s'animera un peu et l'attrapera. L'heure du coucher est également devenue une routine : nous devons nous assurer qu'elle est dans son panier et endormie avant d'aller nous coucher.”

La vidéo ci-dessous, postée le 6 juillet 2025, livrait un aperçu du quotidien de la chienne aux prises avec la démence. Entre 2 siestes, elle faisait les cent pas à travers la maison. Elle oubliait parfois qu’elle venait de manger et revenait vers sa gamelle, essayait de se souvenir de ses congénères qui l’entouraient et regardait autour d’elle, l’air perdu, jusqu’à l’heure du coucher.

“Ce matin, nous avons dit au revoir à notre Bailey”

Le 19 août, la propriétaire de Bailey a annoncé une triste nouvelle, celle de son décès, toujours sur TikTok. “Nous avons le cœur brisé, peut-on lire en légende de la vidéo en question. Ce matin, nous avons dit au revoir à notre Bailey. Elle était fatiguée et elle nous a fait comprendre qu'il était temps de la laisser partir.“

Jusqu’au bout, Bailey aura été entourée d’amour, offrant en retour une leçon de tendresse et de résilience.