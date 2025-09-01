« Des asticots dans sa gamelle en guise de repas », un chien laissé en plein soleil sur un balcon découvre le mot « bienveillance »

En plein cœur de l’été toulousain, un chien a été découvert dans des conditions effroyables sur un balcon, exposé à la canicule et livré à lui-même. Grâce à la vigilance d’un voisin et à l’intervention rapide des forces de l’ordre, ce supplice a pris fin pour la victime canine, qui reçoit désormais tous les soins dont il a besoin pour rebondir.

Privé de tout, abandonné à son sort et exposé aux fortes chaleurs, un chien gardé sur un balcon sale depuis plusieurs jours ne pouvait rien faire d’autre que d’espérer qu’on le sorte de cet enfer. Il a fini par être sauvé par les forces de l’ordre, ces dernières ayant agi suite au signalement d’un voisin, rapportait La Dépêche du Midi .

Les faits ont eu lieu à Toulouse (31). Le sort du canidé en question, un American Bully, inquiétait un riverain qui avait décidé d’informer les autorités de la situation. Le malheureux quadrupède vivait dans le balcon, souffrant de la canicule, de la faim et de l’insalubrité des lieux.



La police est intervenue dans l’appartement en question le samedi 16 août 2025. Les policiers ont été choqués par ce qu’ils y ont constaté. Le chien n’avait presque pas d’eau à sa disposition et n’avait que “des asticots dans sa gamelle en guise de repas”, racontait l’un d’eux.

Souffrant de maigreur et de déshydratation, l’animal devait, en plus, vivre parmi ses déjections qui s’entassaient sur le balcon.

L’odeur insoutenable régnant sur les lieux et le triste spectacle observé par les intervenants indiquaient clairement que le chien était négligé depuis longtemps par sa propriétaire, qui était présente à l’arrivée de la police.

Le chien confié à un refuge, sa propriétaire poursuivie

Pris en charge par l’ATPA-SPA de Toulouse, l’American Bully a vu son état de santé s’améliorer depuis son sauvetage.

Quant à sa maîtresse, âgée d’une vingtaine d’années, elle sera entendue par les enquêteurs de la police et sera très probablement poursuivie pour maltraitance animale.

Le rescapé aura besoin de soins, d’affection et de temps pour se remettre des souffrances qu’il a endurées. Une fois remis sur patte, il pourra être confié à une famille d’accueil ou proposé à l’adoption afin de prendre un nouveau départ.