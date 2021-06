Royal Canin met en lumière la possession responsable et le bien-être animal en France

Photo d'illustration - © Adobe Stock

Le bien-être animal est un sujet qui a le vent en poupe. Pour la deuxième année consécutive, Royal Canin, leader de la nutrition santé des chats et des chiens, a publié une étude effectuée par l'institut de sondage IPSOS. Cette dernière est dédiée à la possession responsable d'animaux de compagnie en France.

L'engouement des ménages pour les animaux de compagnie n'est plus à prouver. La population ne cesse de croître dans l'Hexagone, avec 15,1 millions de chats et 7,5 millions de chiens au cours de l'année 2020 (Kantar/FACCO 2020). Des données significatives en période de crise sanitaire : nos fidèles amis à 4 pattes ont joué un rôle de soutien majeur.

65 % des Français ont déclaré avoir renforcé leur lien d'attachement avec leur animal depuis le début de la pandémie. Les divers confinements instaurés par le gouvernement ont permis aux propriétaires de se rapprocher de leurs chats et de leurs chiens, devenus leurs compagnons de vie de tous les jours.

Pixabay

Le bien-être animal au cœur des préoccupations des Français

La nouvelle enquête d'IPSOS pour Royal Canin a démontré que 95 % des Français sont sensibles à la notion de bien-être animal. Les confinements successifs ont déclenché une véritable prise de conscience. La majorité des possesseurs d'animaux de compagnie ont réalisé que passer du temps avec son chat ou son chien, lui témoigner de l'affection et lui offrir une alimentation adaptée et de qualité contribuent à son bien-être.

IPSOS mai 2021 pour Royal Canin

L'acte de stérilisation qui progresse démontre également la responsabilité grandissante de chacun vis-à-vis des animaux errants. Mais des efforts sont encore à accomplir, notamment en matière de santé. L'évolution des visites médicales reste stable, avec 80 % des Français emmenant leur chien et 60 % leur chat au moins une fois par an chez le vétérinaire (Kantar/FACCO 2020).

Kantar/FACCO 2020 et Baromètre I-CAD 2020

Le bât blesse au niveau de l'identification, une obligation légale mais qui demeure encore insuffisante sur le plan national, bien que les experts aient relevé une progression continue.

L'importance de renforcer la protection animale est bien ancrée dans les esprits

Autre sujet d'actualité, mais pas des moindres : la protection animale. D'après le sondage effectué, de plus en plus de propriétaires sont sensibles à cette question et soutiennent activement les différentes propositions de la loi Dombreval contre la maltraitance animale.

9 Français sur 10 estiment qu'il est urgent d'agir contre la prolifération des animaux errants, la maltraitance et l'abandon, un fléau faisant près de 100 000 victimes chaque année. Lutter contre ces maux est nécessaire, néanmoins une grande partie de la population ignore toujours les peines encourues en cas d'infraction.

Pixabay

L'étude menée par IPSOS pour Royal Canin prouve que la notion de possession responsable gagne du terrain. Cet éclariage se révèle fondamental à l'approche de la période estivale, généralement marquée par une recrudescence des abandons.

À la lumière de ces données, l'entreprise tend à rappeler les devoirs qui incombent aux propriétaires d'animaux de compagnie et à leur faire prendre conscience de la réalité que représente l'adoption d'un chat ou d'un chien.