En sortant du coma, un homme apprend que son chien a disparu et a pour seul objectif de le retrouver

Bubba Nulisch, un texan de Grand Prairie (États-Unis), a pu serrer son chien Bullet dans ses bras après plusieurs mois de séparation. La boule de poils avait disparu pendant que son propriétaire était hospitalisé et s’était retrouvée entre les bonnes mains d’une sauveteuse.

Il y a quelque temps, Bubba a été infecté par une bactérie et a dû être plongé dans le coma durant 3 semaines. Une épreuve tragique, dont il est parvenu à se relever. À son réveil, l’homme a souhaité voir Bullet, mais a appris qu’il avait disparu. C’était une nouvelle inconcevable pour lui.

Une amitié inébranlable

Le canidé partageait sa vie depuis environ 4 ans. La chienne de ses amis avait mis bas et ceux-ci lui ont proposé d’adopter Bullet. Depuis, le duo est devenu inséparable. Bubba ne conçoit pas une vie sans son fidèle ami, qui l’a tant aidé dans les moments les plus sombres.

Sa vie a été ponctuée par des soucis médicaux, qui l’ont d’ailleurs forcé à prendre sa retraite prématurément lorsqu’il était routier. Cela l’a plongé dans une grande dépression, mais Bullet lui a permis de remonter la pente : « Il était ma raison d’avancer. Il m’a vraiment aidé émotionnellement et m’a apporté tellement de bonheur ainsi que de joie » témoignait-il, relayé par Good News Network.

« Je n'oublierai jamais ce qu'elle a fait »

Ne pas avoir son pilier à ses côtés après son coma a été « la partie la plus difficile du réveil » selon ses mots. Encouragé par les infirmières, il a trouvé la force d’entamer des recherches pour le retrouver. Il a notamment posté un message Facebook, qui s’est avéré concluant. Kim Joppie, une sauveteuse de Dallas, l’a contacté en affirmant qu’elle avait pris en charge Bullet dans son refuge.

En apprenant l’histoire des amis, elle s’est empressée d’organiser le rapatriement du chien auprès de son maître. Elle a d’ailleurs tenu à les réunir personnellement et a pu assister à leurs émouvantes retrouvailles : « Ils étaient vraiment liés. C'était tellement beau et je n'ai jamais rien vu de tel » témoignait-elle. Depuis, ils sont rentrés à la maison et ont repris leur quotidien là où ils l’avaient laissé.

