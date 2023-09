Réveillée à 3 heures du matin par sa chienne, une femme est surprise d’en découvrir la raison (vidéo)

Quand la propriétaire de Daisy a été réveillée au beau milieu de la nuit par sa chienne, elle s’est inquiétée de ce comportement inhabituel. Elle a présumé que le canidé avait seulement une envie pressante. Et c’était le cas, elle avait une envie pressante, mais pas celle d’aller aux toilettes…

Imaginez si votre chien venait vous voir en pleine nuit et se montrait très insistant pour obtenir quelque chose. Votre premier réflexe serait sans doute de vérifier qu’il va bien, puis de l’emmener dehors pour qu’il fasse ses besoins. C’est ce que Christine Runde a fait avec sa chienne Daisy. Mais le besoin urgent de cette dernière était très différent de ce à quoi l’on pouvait s’attendre. Une histoire relatée par Newsweek.

Daisy a réveillé Christine à 2h45 du matin

Christine Runde est à la tête d’une grande famille de toutous, tous de races différentes. Il y a Gabby, Molly, Mater, et enfin le Labrador Retriever Daisy. De plus, elle garde des chiens à domicile pour d’autres personnes. Les chiens sont une véritable passion pour elle, et elle se montre à l’écoute de leurs besoins. Alors quand son Labrador l’a sollicité en pleine nuit, Christine a tout fait pour comprendre ce qu’il lui fallait.

© christinerunde / TikTok

Il était précisément 2h45 quand Christine a regardé l’heure sur son téléphone. La seule raison qui pouvait expliquer un réveil à une heure si matinale était certainement une envie pressante pour Daisy d’aller faire ses besoins.

La propriétaire a donc ouvert le jardin. Et contre toute attente, Daisy a couru tout droit… dans la piscine !

© christinerunde / TikTok

Eh oui, par cette chaleur estivale, le besoin pressant de la chienne était de se rafraîchir. Christine s’est donc retrouvée dehors, au beau milieu de la nuit, en train d’observer son Labrador se prélasser dans son bain. Une scène hilarante, qui a beaucoup amusé les internautes.

Quelqu’un a d’ailleurs partagé sa propre expérience de réveil nocturne : « Mon chien me réveille, donc je descends pour le laisser sortir, et je réalise qu’il ne m’a pas suivi. En fait, il voulait juste pouvoir prendre ma place et dormir sur mon oreiller ! » peut-on lire dans les commentaires sur TikTok.

Daisy avait-elle seulement trop chaud ou juste envie de se baigner ? On peut se le demander, quand on voit sa passion pour la nage, que ce soit dans sa petite piscine ou dans de grandes étendues d’eau. Les Labradors sont connus pour aimer l’eau et y être parfaitement adaptés, et Daisy ne fait pas exception.

© christinerunde / TikTok