Une chienne s’offre une parenthèse bien méritée en s’invitant dans la piscine de ses voisins (vidéo)

Si votre voisine a 4 pattes et qu’elle s’appelle Luna, il vaut mieux garder vos portes fermées, au risque de la voir s’inviter chez vous ! Cette chienne s’est immiscée dans la piscine de ses voisins il y a quelques jours, et a provoqué une scène absolument hilarante sur les réseaux sociaux. Le meilleur dans l’histoire ? Ses aventures ne se sont pas arrêtées là…

Les maîtres de Sidney et Luna ne s’ennuient jamais. Ces 2 Bergers Australiens sont d’ailleurs suivies par des milliers d’internautes sur TikTok, puisqu’elles trouvent toujours une manière de les divertir ! Dernièrement, c’est la petite Luna qui a attiré l’attention de bon nombre de TikTokeurs, comme le rapporte Newsweek.

Et… plouf !

Le 21 mars dernier, la petite boule de poils a décidé de s’offrir une petite escapade chez son voisin, et plus exactement dans la véranda de ce dernier. Luna n’a pas choisi cet endroit par hasard, puisqu’il y avait une très grande piscine à l’intérieur ! Sa maîtresse s’est empressée de le partager sur les réseaux sociaux, pour le plus grand bonheur des internautes :

« J’ai reçu un appel de mes voisins pour me dire que ma chienne était dans leur véranda. Lorsque je suis arrivée, Luna était trempée et était en train de se détendre sur la chaise longue », a-t-elle expliqué. Madame sait se mettre à l’aise !

En quelques jours, cette scène est devenue virale sur les réseaux sociaux. Elle a été vue près de 5 millions de fois. Bon nombre d’internautes rêveraient de surprendre une boule de poils aussi jolie dans leur jardin, à en croire leurs dires ! D’autres ont affirmé qu’ils inviteraient Luna dans leur piscine sans hésiter…

Et d’ailleurs, quelques jours plus tard, on apprenait que les voisins avaient invité la petite Luna dans leur piscine, lors d’une fabuleuse « pool party ». En compagnie du chien du voisin et de Sidney, la douce Berger Australien a passé un moment extraordinaire, qui a séduit une nouvelle fois de nombreux internautes !

Sidney et Luna ont beaucoup de chance : elles peuvent compter sur de super voisins. Avec leur très grande piscine, elles ont peu de risques de subir un coup de chaleur !