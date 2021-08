Ce chien traverse, chaque jour, ce lac à la nage pour une raison bien particulière !

© Amanda Vermeer

Le rituel quotidien de Thunder est aussi amusant qu’attendrissant. Ce chien a, en effet, pris l’habitude de se rendre tous les jours à un camping en traversant à la nage le lac qui l’en sépare. Il y est toujours chaleureusement accueilli.

Les Labrador Retrievers sont d’excellents nageurs, et Thunder n’y fait pas exception, comme le raconte The Dodo. Une aptitude que ce dernier met à profit lors des visites qu’il rend quotidiennement aux habitués d’un camping, dont Amanda Vermeer.

Celle-ci y avait longtemps travaillé et continue de fréquenter les lieux en tant que cliente. Elle connaît donc très bien ce chien et n’est plus du tout étonnée de le voir arriver en nageant. La maison des propriétaires de Thunder se trouve sur la rive opposée du lac, et le quadrupède effectue la traversée tous les jours, sous le soleil comme sous la pluie.

La famille du Labrador de 10 ans a maintes fois tenté de l’en empêcher pour sa sécurité, mais il parvient systématiquement à trouver le moyen d’échapper à leur surveillance et plonger dans le plan d’eau pour aller voir les campeurs.

Amanda Vermeer est convaincue que la partie de l’aventure que Thunder préfère est la traversée à la nage. Elle pense qu’il aime aussi le fait de pouvoir « se promener de camping en camping en disant bonjour à tous les gens et en voyant jusqu’où il peut aller avant d’être rattrapé » par ses maîtres. Il lui arrive aussi de recevoir des friandises, ce qui n’est pas pour lui déplaire non plus.

Amanda Vermeer

« Il est toujours si fier de lui quand il atteint le rivage »

Dès qu’il arrive sur le camping, les habitués, qui ont quasiment tous son numéro de téléphone, appellent le propriétaire de Thunder pour le prévenir. Peu après, il vient le chercher en camionnette. Le chien ne rentre jamais chez lui en nageant. C’est ce que son maître voudrait lui apprendre, comme il l’a récemment confié à Amanda Vermeer dans un message, où il expliquait également qu’il ne l’empêcherait jamais de se baigner, car c’est ce qu’il aime.

« Il est toujours si fier de lui quand il atteint le rivage et sort de l'eau, comme s'il disait ‘Tada ! Regardez, je suis arrivé !’ », s’amuse Amanda Vermeer.

Amanda Vermeer