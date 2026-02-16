Retrouvée vivante mais piégée dans des barbelés par des chasseurs, cette Cavalier King Charles a survécu seule à l'hiver malgré son âge avancé (vidéo)

L’histoire du sauvetage de Nelly a de quoi mettre du baume au cœur. Le propriétaire de la chienne dit à ce propos avoir retrouvé « foi en l’humanité » lors de cet événement marquant, qui a eu la plus belle issue possible : des retrouvailles.

Matt Grimshaw, un Anglais qui réside dans le Gloucestershire, a été grandement bouleversé par la disparition de sa chienne de 11 ans, lors du soir du Nouvel An. Les recherches ont d’abord été menées par le propriétaire, puis il a été rejoint par des proches et voisins, qui sont venus lui prêter main forte. BBC est revenue sur cette histoire au dénouement heureux.

Perdue dans un territoire hostile

La chienne a été vue pour la dernière fois avant sa disparition dans le secteur de Cleeve Hill. Particulièrement dense en forêts, la zone hostile a donné du fil à retordre à Matt Grimshaw, qui a passé toute une nuit à tenter de retrouver sa chienne.

Le lendemain, comprenant qu’il ne s’en sortirait pas seul, il a décidé de solliciter l’aide de sa communauté. Amis et voisins ont répondu présent, et bien plus encore.

2 semaines de solidarité émouvante

Matt et sa famille ont présenté leur situation sur les réseaux sociaux et ont très vite reçu de l’aide de la part de leurs proches. Ensuite, c’est une communauté bien plus étendue qui s’est présentée, composée de collègues, de connaissances, mais aussi de bénévoles issus d’organismes locaux.

Des outils tels que des caméras thermiques, des drones ont été prêtés à la famille de la Cavalier King Charles pour maximiser les chances de la retrouver.

Les éléments n’étaient pas en faveur des recherches intensives. « La neige est arrivée et il a fait très froid », se souvient le propriétaire, encore touché par la synergie bienveillante.

« J’ai reconnu l’aboiement de Nelly en arrière-plan »

Un jour, alors qu’il était au travail, Matt a reçu un appel provenant d’un numéro inconnu. En décrochant, et avant même d’écouter la voix de la personne qui le contactait, il a « reconnu l’aboiement de Nelly ». Le choc a été immense : « Je n’arrivais pas à y croire », se souvient Matt.

Maigre et épuisée, la chienne de 11 ans a été retrouvé par des chasseurs, alors qu’elle avait été prise au piège dans des fils barbelés après une errance de quelques jours durant laquelle elle s’était nourrie des déchets trouvés çà et là. Après des soins nécessaires, Nelly a été ramenée à la maison. « J’ai ressenti un énorme soulagement », se souvient son papa qui remercie encore ces centaines de personnes qui se sont mobilisées dans un seul but : retrouver Nelly.