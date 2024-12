Attaquée par d'autres animaux dans son précédent foyer, une chienne se reconstruit dans son refuge en attendant de trouver sa famille pour la vie

Au Cotswolds Dogs & Cats Home, les animaux dans le besoin trouvent un refuge sûr et une chance de reconstruire leur vie. C’est le cas de Poppy, une chienne croisée Lurcher/ Staffordshire Bull Terrier qui a souffert toute sa vie d'attaques de la part des autres animaux de son ancien foyer. Aujourd’hui prête à entamer une nouvelle vie, cette douce boule de poils connaît enfin la paix et la gentillesse après avoir vécu des années dans la peur.

Lorsque Poppy a été confiée aux soins de The Cotswolds Dogs & Cats Home, un centre de sauvetage pour animaux situé à Cambridge (Royaume-Uni), elle était couverte de blessures. Il faut dire que ce sont de tristes circonstances qui ont amené cette gentille chienne croisée Lurcher et Staffie à se retrouver dans le chenil d’une association.

Maltraitée par d’autres animaux

Selon le Gloucestershire Live, Poppy était malheureusement la proie des autres animaux présents dans son précédent foyer. À son arrivée, la chienne était dans un triste état qui en disait long sur ses souffrances passées : 2 dents cassées, des zones de fourrure manquantes et un corps marqué de cicatrices et de blessures.

© The Cotswolds Dogs & Cats Home

« C'était vraiment déchirant de voir le corps effrayé de Poppy à son arrivée, mais cela témoigne véritablement de sa bravoure et de sa force de voir à quel point elle est restée gentille et aimante. Je suis si heureuse que Poppy ait trouvé son chemin jusqu'ici et qu'elle bénéficie enfin des soins, du réconfort et de la gentillesse que chaque chien mérite. », a déclaré Natasha, la principale soigneuse de la chienne.

© The Cotswolds Dogs & Cats Home

Des soins coûteux

Poppy a subi un examen vétérinaire complet qui a confirmé la nécessité de soins dentaires urgents. Placée sous analgésique, elle doit bientôt subir une intervention pour soigner notamment ses 2 canines cassées. Ces soins ont malheureusement un coût que le refuge ne peut pas entièrement couvrir. Il a donc lancé un appel à la générosité des amoureux des animaux en créant une cagnotte en ligne.

© The Cotswolds Dogs & Cats Home

« Vos dons peuvent nous aider à couvrir le coût de ses interventions dentaires et à nous assurer qu'elle est prête à se lancer dans un avenir rempli d'amour et de bonheur. », peut-on ainsi lire sur le site de The Costwolds Dogs & Cats Home.

© The Cotswolds Dogs & Cats Home

Malgré tout ce qu’elle a vécu, Poppy est décrite comme une chienne douce et adorable dont le cœur reste plein d'espoir et de désir d'être aimée. Elle est prête à écrire le prochain chapitre de sa vie qui sera, à n’en point douter, rempli de santé et d’amour.