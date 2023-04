Retrouvé parmi les ordures, un chien voit son destin bouleversé grâce à une rencontre miraculeuse

Une scène désolante s’est récemment déroulée dans la ville de Richards Bay, en Afrique du Sud. Il y a quelques jours, une femme se baladait dans une zone sauvage de la ville, avant de faire une découverte qui l’a laissée sans voix. The Dodo est revenu sur l’incident.

Un animal en détresse

Près d’un amas de déchets, la Sud-Africaine a repéré « 2 longues pattes brunes » ainsi que « 2 yeux noirs » remplis de désespoir : un chien était pris au piège au milieu des détritus et avait besoin d’aide de toute urgence.

SPCA Richards Bay / Facebook

La femme a alors décidé de contacter une équipe de sauveteurs afin de mettre fin à son calvaire. Ceux-ci se sont immédiatement rendus sur les lieux, et ont pu détacher le chien du sac en plastique auquel il était attaché. Ils l’ont ensuite sorti du tas de déchets puis placé dans un coin d’herbe à proximité.

L’animal était particulièrement affaibli par l’épreuve qu’il venait de subir, mais il était tout de même très heureux d’enfin pouvoir se déplacer à sa guise. Il a ensuite été confié à un refuge de la ville, la SPCA Richards Bay, où il a été soigné pour une petite blessure à la tête.

SPCA Richards Bay / Facebook

Un chien affectueux et courageux

Le chien, nommé Rocky, a également été nourri et réhydraté grâce à ses bienfaiteurs. En quelques jours, sa silhouette a repris quelques formes et sa personnalité a commencé à se dévoiler.

« Maintenant, Rocky est le plus doux et le plus extraverti des chiots. Nous avons été stupéfaits de voir comment un chiot qui avait été jeté comme un déchet pouvait à nouveau aimer et faire confiance », a déclaré un représentant de la SPCA Richards Bay.

SPCA Richards Bay / Facebook

Véritable source d’inspiration, Rocky a répandu tellement d’amour autour de lui qu’il n’a pas tardé à taper dans l’oeil de la famille de ses rêves. Il vit aujourd’hui dans une grande ferme, où il savoure chaque minute de sa nouvelle vie, aux côtés de maîtres aimants et attentionnés. Une fabuleuse revanche pour le canidé !