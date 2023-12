Comment le flair d'une chienne a permis de retrouver une espèce animale invisible depuis 90 ans

Une espèce de taupe extrêmement rare et vivant en Afrique du Sud n’avait plus été observée depuis 87 ans, si bien qu’on la pensait éteinte. Une équipe de scientifiques continuait toutefois d’en rechercher d’éventuels représentants, comptant sur le flair surpuissant et spécialement entraîné d’une chienne appelée Jessie.