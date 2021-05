Un chien subit plusieurs greffes de peau et tente de se rétablir après avoir été brûlé intentionnellement

Certains animaux sont malheureusement victimes d’actes de cruauté… Buddy ne s’attendait pas à tomber sur un individu malveillant. Ce dernier a mis le feu intentionnellement à l’animal qui, heureusement, a survécu. Il est aujourd’hui soigné au Collège de médecine vétérinaire de l’Université du Mississippi.

Le Labrador Retriever a été retrouvé dans le comté d’East Tate, le 22 avril dernier. Le pauvre chien avait non seulement une rallonge enroulée autour du cou, mais aussi le visage incendié.

Encore en vie, il a été remis entre les mains expertes de soigneurs. Depuis ce terrible incident, il a reçu de nombreux traitements et a subi 2 greffes cutanées. Pour ce faire, les professionnels ont utilisé de la peau de morue de l’Atlantique.

© Tunica Humane Society

Le chien brûlé intentionnellement se remet petit à petit de ses blessures

Grâce au soutien de ses bienfaiteurs, Buddy est sur la voie de la guérison, rapporte People. « Je ne sais pas comment il a traversé ça et a gardé son cœur tendre, mais il l’a fait », a déclaré Sandy Williams, directrice de la Tunica Humane Society.

© Mississippi State University

Une fois que le canidé sera complètement guéri, il sera proposé à l’adoption. Le refuge a déjà reçu des dizaines de demandes. Après avoir tant souffert, un bel avenir attend le chien au tempérament très doux.

© Tunica Humane Society

Justice pour Buddy

Mais qui a pu commettre un tel acte de maltraitance ? Les autorités ont rapporté qu’après avoir proposé une récompense de plus de 10 000 dollars pour obtenir des informations complémentaires, un enfant de 12 ans a avoué son crime. En vertu de la loi de l’État, il ne peut être poursuivi en raison de son jeune âge.

© Tunica Humane Society

« Il doit y avoir des conséquences pour quiconque fait cela à un animal », a écrit Sheri Webb, l’initiatrice de la pétition intitulée « Justice for Buddy », laquelle a déjà récolté plus de 100 000 signatures. « L’enfant a besoin d’être placé dans un centre de détention et d’une aide psychologique à long terme, et les parents devraient payer les soins médicaux pour réhabiliter ce pauvre animal », a-t-elle ajouté.