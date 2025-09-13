Retraitée de la police, cette chienne sauve des vies en aidant son maître à former aux premiers secours canins

Après une belle carrière dans les forces de l’ordre en tant que renifleuse d’explosifs, Izzy renoue avec l’action d’une façon aussi touchante qu’utile. Reconvertie dans un rôle bien différent, cette chienne continue de sauver des vies, mais cette fois, celles de ses semblables.

Izzy sauvait des vies humaines en flairant des explosifs. Désormais, ce sont celles de ses congénères qu’elle contribue à préserver en participant à des formations aux premiers secours canins.

Springer Anglais de 7 ans, Izzy avait servi 5 ans au sein de l’unité cynophile conjointe des polices de Norfolk et du Suffolk, en Angleterre. Elle avait assuré la sécurité de nombreux évènements, dont des visites royales. C’est donc une retraite bien méritée, couronnant une brillante carrière, qu’elle a prise en septembre 2024.

Dans la foulée, elle a été adoptée par Paul Watts. Cet habitant de Lowestoft, dans le Suffolk, travaille dans la santé. Il est propriétaire de plusieurs autres chiens qui l’accompagnent lors de démonstrations de premiers secours adressés aux animaux de compagnie. Il a eu l’idée d’en faire de même avec Izzy, en raison de son tempérament calme et docile.

Le rôle de la Springer consiste ainsi à jouer le rôle de chien blessé ou pris d’un malaise, pendant que son maître simule des soins sur elle, comme la pose d’un bandage.



Thin Blue Paw Foundation / Facebook

La boucle et bouclée

“J'ai le sentiment qu'Izzy a bouclé la boucle, confie Paul Watts à la BBC . Entraînée à sauver des vies en tant que chienne de recherche d'explosifs, elle a maintenant une nouvelle chance de le faire en m'aidant à former des propriétaires de chiens aux premiers secours canins.“

“Izzy est une chienne très amicale et détendue qui adore toute sorte d'attention, poursuit-il. Alors elle adore s'allonger et se faire caresser pendant qu'elle est bandée.”

La chienne bénéficie du soutien de l’association Thin Blue Paw Foundation, qui vient en aide aux chiens policiers en service ou à la retraite. Son président Kieran Stanbridge estime que c’est “un honneur de soutenir des chiens comme Izzy. Elle a passé de nombreuses années à servir son pays en tant que chien policier, et c'est une telle inspiration de voir qu'elle aide maintenant aussi les chiens et leurs propriétaires.”