Retour sur la première édition du « Relais de la SPA », la course solidaire organisée par la SPA à l’occasion de ses 180 ans (vidéo)

Pour fêter dignement ses 180 ans, la Société Protectrice des Animaux a organisé sa première course solidaire le dimanche 18 mai 2025 au sein du magnifique Domaine national de Saint-Cloud (92). Mêlant sport, bonne humeur et engagement, le Relais de la SPA, dont Woopets est partenaire, a connu un franc succès.

Une journée festive et sportive sous le signe de l’engagement

L’objectif de cette journée de solidarité en faveur du bien-être animal était clair : collecter des fonds auprès des participants pour soutenir les animaux abandonnés et maltraités pris en charge par la SPA.

Ce sont ainsi 538 coureurs et 69 chiens qui ont répondu présents et qui ont pris le départ des 3 courses au programme de l’évènement : un canicross de 5 km, une course individuelle de 10 km et un relais en duo (2 x 5 km).

Dans une ambiance à la fois festive, sportive et émouvante, les participants et les visiteurs ont également eu accès à un grand village solidaire. Ce cadre convivial a ainsi offert aux petits et aux grands une large palette d’activités animées par des intervenants engagés. Il était ainsi possible de rencontrer les équipes des refuges, d’acheter des souvenirs de l’évènement, de fabriquer son jouet pour chien ou encore d’en apprendre davantage sur les soins animaliers et le comportement animal.

Animé par la journaliste Cléo Henin, le Relais de la SPA a aussi été un moment fort de sensibilisation du public à la mission de l’association, avant de se conclure en musique lors d’un concert festif.

Une belle mobilisation

À l’issue de cette première édition du Relais de la SPA, les organisateurs se sont félicités du bel élan de solidarité suscité par l’évènement. Avec plus de 500 participants et des dizaines de chiens à avoir couru pour la bonne cause, la SPA a pu récolter 200 000 €. Grâce à ces dons, ce sont 800 animaux qui pourront être accueillis et pris en charge au sein des refuges de l’association.

De leur côté, les participants ont été enchantés par cette belle journée placée sous le signe de l’engagement pour la cause animale. Ils ont notamment loué l’ambiance conviviale ainsi que la bonne organisation de l’évènement rendue possible par la mobilisation d’une centaine de volontaires venus prêter main forte pour cette journée inédite.

Fort de ce premier succès, la SPA envisage d’organiser une seconde édition en 2026 encore plus grande et festive. Une perspective réjouissante pour les amis des animaux !