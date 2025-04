Participez à une course solidaire pour la cause animale, la SPA organise "Le Relais de la SPA" à l'occasion de ses 180 ans

La Société Protectrice des Animaux célèbre à la fois la cause animale et le sport en organisant la toute première édition du Relais de la SPA, une course solidaire marquant les 180 ans de l’association. L’évènement se tiendra dans le cadre enchanteur du Domaine national de Saint-Cloud le 18 mai 2025, et on s’arrache déjà les places.

Ayant vu le jour le 2 décembre 1845, la SPA souffle donc ses 180 bougies cette année et, quelques mois avant cette date anniversaire, elle organisera un évènement sportif inédit. Il s’agit du « Relais de la SPA », un rendez-vous à ne surtout pas manquer, consacré à la fois au sport, à la famille et à l’engagement pour la cause animale. Woopets sera bien évidemment présent en tant que partenaire.

Cette première édition du Relais de la SPA aura lieu le dimanche 18 mai 2025 au Domaine national de Saint-Cloud (92). La participation est ouverte à tous, à condition d’avoir au moins 14 ans et de se dépêcher pour s’inscrire, car les places sont limitées. L’une des courses, le canicross de 5 kilomètres en l’occurrence, affiche d’ailleurs déjà complet.

Les 2 autres épreuves que proposera le Relais de la SPA sont le relais en duo de 2x5 km et la course individuelle de 10 km. Tout le monde pourra trouver sa place et son bonheur, faire des rencontres et partager ses passions pour les animaux et le sport.



Les participants au Relais de la SPA contribueront donc à la cause animale non seulement en courant, mais aussi en collectant des dons auprès de leur entourage au profit de l’association.

Le tout se déroulera dans une ambiance conviviale et festive. Le village solidaire accueillera coureurs, familles et visiteurs de 8h à 14h. Une large variété d’animations sera mise à leur disposition. Des représentants de la Fédération Française des Sports et Loisirs Canins seront présents pour prodiguer leurs conseils, tout comme les experts et acteurs du monde animal (ostéopathes, spécialistes du langage canin…). Sans oublier les jeux, ateliers et activités pour toute la famille.

« Un formidable élan pour agir concrètement pour la protection animale »

Cet évènement d’exception clôturé par un concert sera présenté par la journaliste Cléo Hénin.

« En cette année symbolique de nos 180 ans, cette journée sera bien plus qu’un évènement : une grande chaîne de solidarité, un moment de sensibilisation joyeux et engagé, ouvert à tous », promet Jacques-Charles Fombonne, président bénévole de la SPA. Ce dernier appelle les nombreux participants attendus à faire « de ce Relais de la SPA un formidable élan pour agir concrètement pour la protection animale ».

Rendez-vous ici pour plus d’informations et vous inscrire !