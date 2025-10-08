Rescapés d'un élevage illégal qui les destinait au combat, 32 chiens peuvent désormais vivre un nouveau départ après une décision de justice

Une intervention menée sur une propriété texane a permis de mettre fin à un lourd cas de maltraitance animale. Ce sauvetage, mené par les autorités locales, a révélé des conditions de détention choquantes pour une trentaine de chiens entraînés et forcés à se battre.

Au début du mois dernier, le service animalier de la ville de Beaumont (Beaumont Animal Care), dans l’Etat du Texas, recevait un signalement au sujet d’un possible cas d’accumulation de chiens et d’organisation de combats canins dans une propriété.



KFDM / YouTube

Un mandat de saisie a été exécuté le 30 septembre. En intervenant sur les lieux, les agents ont découvert des dizaines de chiens, dont une majorité de chiots, détenus dans des conditions déplorables, rapportait KFDM le mardi 7 octobre.



KFDM / YouTube

Ils ont également relevé des éléments confirmant la thèse de l’entraînement des canidés au combat. Parmi les objets saisis : des colliers lestés, des tapis de course, ainsi que des antibiotiques injectables, souvent administrés à la suite des combats.

Grâce à cette intervention, 32 chiens au total ont été sauvés de cet enfer. Aux côtés de 12 chiens adultes se trouvaient 20 chiots issus de 4 portées distinctes. Parmi les animaux rescapés, 4 souffraient de blessures, très probablement subies lorsqu’ils étaient forcés à se battre. Ils sont actuellement sous surveillance vétérinaire.



KFDM / YouTube

Décision de justice rendue

Après la saisie, la justice devait statuer sur l’avenir des quadrupèdes. Une audience s’est tenue dans ce sens au tribunal devant le juge Benjamin Collins Sr. le mardi 7 octobre. Ce dernier a finalement accordé la garde permanente de l’ensemble des 32 chiens au Beaumont Animal Care, a annoncé celui-ci sur sa page Facebook.

Tous les chiots ont déjà été pris en charge par des associations de protection animale. Les chiens adultes, eux, sont en attente d’adoption, de placement en famille d’accueil ou de transfert vers d’autres refuges.

L’affaire n’est pas tout à fait close pour autant. Des poursuites pénales pourraient, en effet, être engagées, en fonction de l’évolution de l’enquête.

Les autorités invitent toute personne détenant des informations susceptibles d’aider à faire avancer les investigations à contacter le Beaumont Animal Care ou à effectuer un signalement anonyme via le service Crime Stoppers.