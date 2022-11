Rescapée d'une usine à chiots, une chienne autrefois nerveuse et mal en point se transforme en nounou pour ses semblables

En l’espace de quelques mois, l’existence de Lolly a connu une transformation à peine croyable. Cette chienne avait vu le jour dans une usine à chiots de l’Iowa, rapportait Yahoo!. Elle y vivait dans des conditions atroces jusqu’à l’intervention de l’ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals), ayant permis de mettre fin à son cauchemar aux côtés de 500 autres chiens.



Elle avait le poil emmêlé et sale. Elle souffrait d’affections dentaires et n’avait vraisemblablement jamais été vermifugée. Après avoir été traitée, elle avait été transférée au centre de réhabilitation comportementale de l’ASPCA à Wearville, en Caroline du Nord.

Dans cette structure, on avait évalué son caractère et son attitude dans différentes situations. A l’époque, la chienne était extrêmement nerveuse et stressée. Comment pouvait-il en être autrement après ce qu’elle avait traversé ? Darren Young, l’un des spécialistes du centre, avait déjà eu affaire à des chiens traumatisés comme l’était Lolly.

Pendant des semaines, il a travaillé dur avec elle pour l’aider à surmonter ses craintes et son anxiété. Elle a appris à ne plus avoir peur des humains, à marcher en laisse et à ne plus craindre les endroits qu’elle ne connaissait pas.



L’adoption après le sauvetage et la réhabilitation

6 semaines plus tard, ses progrès étaient tels qu’on l’estimait prête à être proposée à l’adoption. C’est finalement le Dr Ashley Eisenback, vétérinaire l’ayant examinée pendant son séjour au centre de réhabilitation, qui l’a adoptée.



Cette dernière cherchait un chien de petite taille pour ses filles et son autre jeune canidé. En rencontrant Lolly, elle est tombée sous son charme et sa décision a été prise rapidement. La chienne est devenue un membre de la famille à part entière, se montrant enjouée et affectueuse avec toute la maisonnée.

Depuis, elle revient régulièrement au centre avec sa nouvelle propriétaire pour y aider les chiens qui, comme elle par le passé, souffrent de traumatismes et de blocages. Elle les réconforte et accompagne, leur faisant comprendre qu’ils n’ont plus rien à craindre.

Aux côtés de sa vétérinaire de maîtresse, elle apprend aussi aux enfants ayant peur des chiens qu’ils n’ont pas à la redouter, et que ce sont des créatures qui ne demandent qu’à être compris et aimés.