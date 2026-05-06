Rescapé d’un chenil abandonné où 23 de ses congénères n'ont pas survécu, un chien de traîneau commence une nouvelle vie en famille d’accueil

Rescapé d'un drame survenu en Alaska, Woody a quitté le service animalier pour rejoindre une association spécialisée avant d’être confié à une famille d’accueil. Ce chien, profondément marqué mais déjà en progrès, prend un nouveau départ placé sous le signe de la reconstruction et de la confiance retrouvée.

A la mi-avril 2026, dans la zone isolée de Caswell Lakes en Alaska (Etats-Unis), des mushers avaient découvert un chenil dans un état catastrophique, où une vingtaine de chiens de traîneau avaient été laissés à l’abandon. Sur place, les autorités avaient confirmé que 23 canidés avaient perdu la vie, attachés à leurs niches, après avoir été longtemps privés de nourriture et de soins. L’affaire avait suscité choc et indignation, d’autant plus que des signalements avaient été faits des semaines auparavant sans qu’une intervention décisive n’ait lieu à temps.

Une enquête pour cruauté animale a été ouverte contre la personne responsable du chenil, tandis que les autorités locales ont été critiquées pour leur manque de réactivité face aux alertes. Seuls quelques chiens ont survécu à ces conditions extrêmes, retrouvés dans un état de grande faiblesse. Woody fait partie de ces rares rescapés ; il est désormais pris en charge par une association qui tente de lui offrir une seconde chance après ce drame.

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Mat-Su Animal Shelter / Facebook

La première étape de la reconstruction

D'abord secouru par le service animalier du borough de Matanuska-Susitna (Mat-Su Animal Care), il a été transféré en ce début de semaine à l'association Forget Me Not Animal Rescue à Fairbanks, toujours en Alaska, rapportait Your Alaska Link le mardi 5 mai.

L'organisation l'a aussitôt confié à une famille d'accueil, qu'il a rejointe le lundi 4 mai. « Dire au revoir n’est jamais facile, mais certains adieux sont les plus beaux qui soient », peut-on lire sur la page Facebook du refuge de Mat-Su. Une publication qui comprend des photos montrant son départ du refuge vers son foyer temporaire.

Woody « commence désormais un nouveau chapitre aux côtés de partenaires de confiance, Forget-Me-Not Animal Rescue, qui comprennent vraiment ses besoins et son histoire », indiquait la structure d'accueil dans son post.

« Si fiers de lui et honorés de pouvoir l’accompagner dans ce nouveau chapitre »

De son côté, Forget-Me-Not Animal a souhaité la bienvenue au chien via sa page Facebook. « Woody a traversé un traumatisme inimaginable, bouleversant, a rappelé l'association. Ce que ses yeux ont vu et ce que son cœur a ressenti est véritablement horrible. Malgré tout, Woody a persévéré. Il a fait énormément de progrès et s’améliore chaque jour. Il reprend du poids et réapprend à faire confiance. Nous sommes si fiers de lui et honorés de pouvoir l’accompagner dans ce nouveau chapitre. Son histoire ne fait que commencer, et nous allons tout faire pour qu’elle soit belle à partir de maintenant. »

L'association a ajouté que peu après son arrivée, le quadrupède a subi examens et analyses, notamment pour tenter de comprendre la cause de sa perte de poils au niveau du museau. L'équipe de Forget-Me-Not Animal surveillera l'évolution de la lésion et la traitera si nécessaire.

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Etape intermédiaire avant l'adoption, le placement en famille d’accueil offre avant tout un environnement stable et apaisé, essentiel pour qu’un chien ayant vécu un traumatisme comprenne qu’il n’est plus en situation de danger. Ce cadre sécurisant lui permet d'évacuer progressivement la tension accumulée.

Ce foyer temporaire joue aussi un rôle clé dans la réapprentissage des interactions sociales. Grâce à des contacts doux et réguliers avec les humains, parfois complétés par la présence d’autres animaux, le chien retrouve peu à peu confiance et repères.

Enfin, cette phase transitoire permet d’observer son comportement au quotidien afin de mieux cerner ses besoins, ses peurs et ses progrès. Ces informations sont précieuses pour préparer une future adoption adaptée et lui offrir des chances durables de reconstruction.