Renversé par une voiture, ce chiot a été transféré vers un hôpital spécialisé et a évité le pire à deux reprises

« Il ne peut pas respirer », voici la phrase répétée par les équipes médicales et bénévoles ayant apporté leur aide au petit Angelo. Victime d’un accident de la voie publique, le petit chien a failli ne jamais remonter la pente. Transféré de Géorgie (États-Unis), vers un hôpital de New York, sa santé était en grand danger. Les dernières nouvelles sont bien meilleures.

Second Chance Rescue basée à New York a une fois de plus répondu présente lors de l’appel au secours d’une structure située en Géorgie. Renversé par un véhicule et dans un état extrêmement critique, le petit chien nommé Angelo avait plusieurs côtes cassées, des œdèmes pulmonaires et des fractures sur le reste du corps.

« Nous ne pouvons pas le perdre »

L’équipe médicale intervenue en Géorgie a tout de suite tenté d’aider le très jeune canidé. Elle confiait à Tag24 : « Ce n’est qu’un bébé et nous ne pouvons pas le perdre ». Malheureusement, la structure s’est rapidement rendue compte qu’elle n’avait pas les outils médicaux appropriés pour venir en aide au jeune chien. Elle ne disposait pas de chambre à oxygène, essentielle à la survie d’Angelo. Il a donc été transféré à New York, auprès d’une équipe spécialisée.

« Toujours dépendant de l’oxygène

La gravité de l’accident subi par Angelo a entraîné de multiples impacts, surtout au niveau pulmonaire. Des saignements ont aussi entraîné une anémie sévère.

Pour ces côtes et sa jambe, les chirurgiens ont dû attendre que les ecchymoses internes guérissent. À ce moment-là, le chiot « était toujours dépendant de l’oxygène et restait dans la chambre à oxygène ». Très coûteux, le long séjour de l’animal a amené la structure à solliciter des dons.

« Nous espérons que demain soit meilleur »

Dans les jours qui ont suivi, les nouvelles n’étaient malheureusement pas bonnes. L’état d’Angelo s’est aggravé. Du fait des ecchymoses peinant à guérir. Les bénévoles appelaient la communauté à « envoyer des pensées et des prières de guérison ».

Après « trois jours terrifiants », Angelo a montré quelques signes de dynamisme. Un membre de l’équipe témoignait : « Son taux de dioxyde de carbone a commencé à diminuer, et il est devenu plus alerte et a même commencé à manger ».

Pour le moment, Angelo est encore à l’hôpital, mais les pronostics sont meilleurs. « Notre petit guerrier a survécu au pire, mais aujourd’hui, il est officiellement hors de tout oxygène », renseignait l’équipe.