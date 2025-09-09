Refusé dans un restaurant à cause de son chien guide, un homme malvoyant porte plainte pour discrimination

A Toulon (83), un homme malvoyant, accompagné de sa fidèle chienne guide, pensait simplement profiter d’un moment de détente au restaurant. Ce qui devait être une sortie ordinaire s’est toutefois transformé en expérience amère, lorsqu’on l’a empêché d’accéder à l’établissement avec la Labrador. Un incident qui soulève une fois de plus la question du respect des droits des personnes en situation de handicap.

Il compte se battre jusqu’au bout. Un Toulonnais atteint de déficience visuelle et accompagné de sa chienne guide s’est vu refuser l’accès à la salle d’un restaurant à cause de la présence de l’animal, rapportait Var-Matin .

Les faits ont eu lieu le vendredi 22 août 2025. Georges s’était rendu à un restaurant local avec Nouméa, femelle Labrador Retriever au pelage noir qui l’assiste au quotidien. “Sans elle, je suis perdu”, confie-t-il au média varois.



Il était donc loin de s’attendre à essuyer un refus de la part du restaurateur, qui ne voulait pas de la chienne à l’intérieur de l’établissement.

Dépité, Georges n’a pas insisté et a préféré rebrousser chemin. “La colère ne retombe pas, dit ce retraité du ministère de la Défense. C’est insupportable !”

Le responsable du restaurant a été contacté par Var-Matin au sujet de l’incident. Il a évoqué des raisons d’hygiène pour justifier sa décision, ajoutant ne pas avoir “de place dedans pour les chiens imposants”.

Il a également affirmé avoir proposé à Georges de s’installer en terrasse avec sa chienne guide, ce que ce dernier a refusé.

“La loi, c’est la loi”

Le propriétaire de Nouméa a annoncé qu’il avait l’intention de porter plainte “pour discrimination en raison d’un handicap et refus d’un service dans un lieu accueillant du public”.

Selon l'article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 (modifié par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’Egalité des droits et des chances), les chiens guides d’aveugles ou d’assistance ont libre accès aux lieux ouverts au public, y compris les restaurants et cafés.

L'accès doit être autorisé sans frais supplémentaires, ni conditions restrictives (comme rester en terrasse ou à l’extérieur).

“La loi, c’est la loi et tout le monde doit l’appliquer”, conclut Georges.