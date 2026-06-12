« Réduits à l’état de squelettes » et condamnés à manger du béton, 2 Bouledogues Français retrouvent l’espoir après avoir été victimes de maltraitance

Une belle chaîne de solidarité en Louisiane a permis à Animal Rescue Corps de sauver 41 chiens maltraités. Parmi eux, Frankie et Froggy, 2 Bouledogues Français inséparables, ont particulièrement touché les équipes. Affamés et très affaiblis, ils ont été soignés avec une attention toute particulière, Frankie ayant même survécu après avoir ingéré du béton. Grâce à une mobilisation exemplaire, ces 2 toutous et des dizaines d'autres entament désormais une nouvelle vie pleine d’espoir.

Dernièrement, une intervention d’urgence menée en Louisiane (États-Unis) par l’organisation Animal Rescue Corps (ARC) a permis de secourir 41 chiens dans le cadre d’une affaire de maltraitance. Parmi eux, 2 toutous ont particulièrement marqué les équipes de secours par leur histoire.

2 chiens « affamés jusqu'à la moelle »

Frankie et Froggy, 2 Bouledogues Français inséparables, sont en effet devenus les symboles de ce sauvetage. Décrits comme « réduits à l’état de squelettes », ces 2 chiens très affaiblis ont été retrouvés dans un état de dénutrition sévère qui a profondément choqué les équipes de l’ARC. « Ils étaient affamés jusqu'à la moelle. », a confié Michael Cunningham, directeur administratif de l'association, à PEOPLE.

En raison de sa faim extrême, Frankie avait même réussi à attraper un sac de béton prêt à l'emploi à proximité de sa cage et à l'avaler. « Ils ont fait des radiographies, et on pouvait voir le béton à l'intérieur de son corps », a expliqué Michael Cunningham.

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© Animal Rescue Corps

Après sa prise en charge par les vétérinaires, le toutou a heureusement survécu et s’est même bien rétabli, tout comme son meilleur ami Froggy.

Pour favoriser leur convalescence, les sauveteurs ont d'ailleurs décidé de ne pas séparer ces 2 chiens très attachés l’un à l’autre, estimant que leur lien était essentiel à leur équilibre émotionnel. « Ils ont déjà vécu tellement de choses ensemble que si on les sépare, ils deviennent extrêmement nerveux », assure encore Michael Cunningham.

Une mobilisation à grande échelle

Au-delà du sauvetage de Frankie et Froggy, l’organisation Animal Rescue Corps a mené un important travail de reconstruction pour des centaines d’animaux victimes de négligence ou de maltraitance.

En seulement un mois, 268 animaux ont été pris en charge et environ 200 placés grâce à une mobilisation logistique et humaine de grande ampleur, impliquant des refuges, des vétérinaires et des familles d’accueil.

© Animal Rescue Corps

Chaque animal bénéficie de soins médicaux, d’une alimentation adaptée et d’un accompagnement pour réapprendre les bases de la vie domestique, notamment lorsqu’il n’a jamais vécu en maison.

Les partenaires de l’association jouent également un rôle essentiel en préparant les adoptions et en partageant l’histoire de chaque animal afin de favoriser des placements durables. Dans la plupart des cas, les animaux trouvent un foyer en une à 2 semaines après être devenus adoptables.

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© Animal Rescue Corps

Pour Frankie et Froggy, ce moment approche et l’objectif est clair : leur offrir une adoption conjointe pour qu'ils continuent de vivre ensemble dans le foyer aimant qu'ils méritent.