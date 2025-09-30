Ramené au refuge un an et demi après son adoption, ce toutou trouve à nouveau le bonheur grâce à une émission de télévision (vidéo)

Dans les refuges, lorsqu’un animal est adopté, le personnel dit adieu à son petit protégé, pensant ne plus le revoir. Malheureusement, il arrive que certaines adoptions ne soient pas si définitives que ça. C’est alors un difficile retour à la case départ pour la boule de poils qui subit un nouvel abandon.

Scoob, un chien croisé de 2 ans et demi, a été sauvé d’un convoi de chiots en provenance de Géorgie (États-Unis) en avril 2023. Recueilli par le refuge North Shore Animal League America de Port Washington, dans l’État de New-York, le toutou a finalement trouvé un foyer seulement 2 semaines après son arrivée.

La boule de poils coulait des jours paisibles au sein de sa famille, sans inquiétude pour son avenir. Hélas, ce bonheur n’a pas duré. En effet, 18 mois après son adoption, Scoob a développé une douloureuse infection cutanée qui provoquait des saignements au niveau des oreilles. Petit à petit, la souffrance quotidienne du pauvre toutou a fini par le rendre irritable. Jugeant qu’ils ne pouvaient plus s’occuper de lui, ses propriétaires ont donc décidé de le ramener au refuge .



© North Shore Animal League America

Ce retour au chenil a provoqué beaucoup de stress et d’anxiété chez l’animal. Pour le rassurer, l’équipe de la North Shore Animal League America l’a alors placé en famille d’accueil. Interrogé par Newsweek , Mike Spiotta, responsable principal du refuge, a déclaré : “L'amour et l'attention ont eu un impact notable sur son comportement”.

Pour donner toutes ses chances à Scoob, un message a été posté sur Facebook, afin d’inciter les internautes à l’adopter. L’histoire du canidé a eu un tel succès que l’équipe de production d’une célèbre émission de télé américaine a décidé de lui consacrer une soirée, en compagnie d’autres toutous en quête d’un foyer.

Avec une telle publicité, Scoob – rebaptisé Alberto pour l’émission – a fini par toucher le cœur de la famille Kander, qui a eu un véritable coup de foudre pour lui. LauraineKander étant infirmière, les soins nécessaires à la guérison du canidé n’étaient pas un problème. Néanmoins, le couple l’a d’abord recueilli en tant que famille d’accueil pour adoption, le temps de voir si les caractères de chacun étaient compatibles. Mais au bout d’un mois seulement, la procédure d’adoption définitive était signée et Scoob pouvait enfin retrouver le bonheur auprès d’une famille aimante et attentionnée.