Quotidiennement victime de coups en Seine-Saint-Denis, ce chien échappe enfin à son bourreau de maître après de multiples signalements

Retiré à son propriétaire à l’issue d’une enquête appuyée par de nombreux témoignages, un chien appelé Lipton et qui recevait tous les jours des coups de la part de son maître a pu être pris en charge par Action Protection Animale. Désormais en sécurité, il se reconstruit et pourra être proposé à l’adoption une fois la procédure judiciaire arrivée à son terme.

Le calvaire est terminé pour Lipton, Pomsky (croisé Spitz Nain / Husky Sibérien) de 15 kilogrammes. Au Blanc-Mesnil (93), ce chien subissait quotidiennement les violences de son maître, au vu et au su de tous, rapportait Le Parisien .

Action Protection Animale avait été alertée début juin 2026 après avoir reçu de multiples signalements de la part de riverains choqués. Des témoignages appuyés par des photos et des vidéos.



Action Protection Animale

« Jour après jour, des témoins assistaient à des scènes insoutenables : un homme frappant violemment son chien à coups de pieds, de poings, de laisse, et même de bâton, en pleine voie publique », peut-on lire sur le site de l'association .



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Celle-ci précise que plus d'un bon samaritain avait tenté d'empêcher l'individu de s'en prendre au quadrupède, mais il parvenait à s'échapper à chaque fois, emmenant sa malheureuse victime.

Forte de tous les éléments transmis par les témoins, l'équipe d'Action Protection Animale chargée de l'enquête a finalement pu identifier le maître de Lipton, puis procéder à la saisie du chien avec l'aide de la police.

« Aujourd’hui, Lipton est en sécurité. Pris en charge par Action Protection Animale, il se remet doucement de ses émotions dans notre pension partenaire, loin de celui qui faisait de sa vie un enfer », indique l'association présidée par Anne-Claire Chauvancy.

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Des traumatismes encore vifs

Celle-ci raconte d'ailleurs au Parisien que le rescapé « sursaute dès qu’on le touche, ce qui est très fréquent chez les chiens maltraités. Il a également des problèmes urinaires qui vont nécessiter des analyses ». Il aura donc besoin de temps pour se remettre de ses traumatismes.

Action Protection Animale a déposé plainte pour actes de cruauté. Une fois le jugement rendu, Lipton pourra être proposé à l'adoption pour qu'il ait la famille aimante qu'il mérite et tourne définitivement cette triste page de sa vie.



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« Nous souhaitons remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées pour aider Lipton. Sans vos signalements, sans vos preuves, et sans votre détermination à ne pas détourner le regard, ce sauvetage n’aurait probablement jamais été possible », conclut l'association.