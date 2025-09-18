  1. Woopets
  Quoiqu'il fasse, cet adorable Golden Retriever ne quittera jamais sa peluche, même pour tous les os du monde (vidéo)

Quoiqu’il fasse, cet adorable Golden Retriever ne quittera jamais sa peluche, même pour tous les os du monde (vidéo)


dans la catégorie Emotion

Chez les petits humains, les peluches possèdent un très grand pouvoir : celui de les réconforter. Néanmoins, pour nos amis canins, qu’ils soient grands ou petits, ces doudous ont tout autant d’intérêt. Et ce n’est certainement pas Banks, le Golden Retriever, qui vous dira le contraire, lui qui ne quitte jamais son œuf en peluche adoré.

Illustration : "Quoiqu’il fasse, cet adorable Golden Retriever ne quittera jamais sa peluche, même pour tous les os du monde (vidéo)"
© @thegoldenbanks / TikTok

Quel que soit leur âge, en général, les toutous adorent les peluches. Petits, ils les apprécient pour leur côté moelleux lorsqu’ils mordent dedans alors que leurs dents poussent. En effet, la texture douce du tissu permet de masser et d’apaiser les gencives douloureuses. En grandissant, nos compagnons à 4 pattes continuent d’affectionner ces doudous, mais pour d’autres raisons. Certains y trouvent le moyen de compenser un besoin de materner, d’autres s’en servent pour se réconforter dans des moments stressants et enfin, il y a les toutous qui y voient tout simplement un jouet tout doux. Bref, à chacun sa raison.

@thegoldenbanks

Emphasis on the sign

? MORE THAN A FEELING - declanjdonovan

Quelle est celle de Banks, le Golden Retriever ? On peut se poser la question quand on le voit sur la vidéo postée par sa maîtresse sur TikTok et reprise par Parade Pets. On y aperçoit ainsi la boule de poils avec sa peluche favorite dans sa gueule à différents moments de sa journée : au repos dans le canapé, en séance caresses avec sa maîtresse, et même juste avant la balade. Malheureusement, son humaine est catégorique : l’œuf en peluche doit rester à la maison le temps de se promener. Il ne fait cependant aucun doute que, dès son retour, Banks s’est précipité vers son “œuf de soutien émotionnel” comme le décrit sa maîtresse en légende de la vidéo.

@thegoldenbanks

Bye bye, little egg

? Kiss me Sixpence None The Richer - whitelinesprettybabyy

Les internautes craquent littéralement pour l’adorable bouille du toutou lorsqu’il tient sa peluche dans la gueule. À l’instar de @Chrissy qui écrit : “Il n'y a rien de plus mignon que ça !”, ou encore @MJG qui commente : “Ce n'est qu'un bébé !”.

@thegoldenbanks

Basically his baby blanket

A lire aussi : Le rituel matinal d'une chienne aveugle consistant à jouer avec un ballon de basket est un message fort d'espoir et de résilience (vidéo)

? I Love You So Hard - Eliteheat

Alors, quel rôle peut bien jouer la peluche de Banks dans sa vie ? Quand on le voit s’amuser, complètement épanoui dans sa famille avec ses humains et ses frères canins, difficile de dire qu’il s’agit bien d’un soutien émotionnel. Une chose est sûre en tout cas, Banks n’abandonnera jamais son œuf blanc et bleu, même pour tous les os du monde !

