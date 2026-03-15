Quelques jours après sa disparition lors d’un jour de neige, un chien craintif venant d’être adopté est retrouvé grâce à son collier GPS

Ben venait de prendre ses marques dans sa nouvelle maison auprès de son meilleur ami Jerry lorsqu’il a disparu alors qu’il était en promenade. Son propriétaire avait glissé sur une plaque de verglas, et avait malencontreusement lâché la laisse. Les recherches se sont aussitôt mises en place et ont été fortement facilitées par l’équipement GPS du canidé.

C’est au refuge Paws Crosses Animal Rescue Inc de New York que Ben et Jerry ont pu faire la connaissance de leurs parents actuels. Dans un premier temps, c’est Jerry qui a été adopté, puis, lorsque ses humains se sont rendus compte qu’il se sentait seul, ils ont décidé d’ouvrir leur foyer à Ben.

@pawscrossedny / Instagram

Un duo complémentaire

Bien que meilleurs amis du monde, Ben et Jerry ont des personnalités plutôt différentes. Bella Gillin, en charge du refuge Paws Crosses racontait à nos confrères de People : « Ben et Jerry sont frères. Jerry est le plus confiant des deux, mais il encourage tout le temps Ben à sortir de sa coquille et à se lancer pour rencontrer de nouvelles personnes, pour avancer un peu plus loin chaque jour ».

L’amitié des 2 chiens est touchante. Les propriétaires se souviennent à ce propos avec émotion des retrouvailles entre ces 2 frères de cœur après leur passage par le refuge.

« Cela s’est produit un soir de février »

Un événement est venu perturber la belle harmonie qui régnait dans le foyer depuis quelques jours. Alors qu’une « tempête de neige » s’abattait sur New York, et que les températures étaient « glaciales », Ben est partie en promenade avec un de ses propriétaires. Ce dernier a fait une chute sur la glace et a lâché la laisse du chien dans le même temps.

Étant peureux, Ben a pris la fuite en un temps record suscitant évidemment l’inquiétude des siens, et bien évidemment de Jerry.

« J’ai pu voir son emplacement sur une carte »

Le refuge d’origine de Ben a été contacté pour rendre les recherches plus efficaces. Sur le pont, les sauveteurs ont été soulagés d’apprendre que Ben portait à son cou un GPS. Quelques minutes plus tard, le « mode chien perdu » a été activé, permettant de localiser précisément l’animal. « J’ai pu voir son emplacement sur une carte sur mon téléphone tout en explorant la région », se souvient la responsable du refuge.

Associés aux recherches, les habitants du quartier repéré ont été invités à rendre accessibles leurs jardins et allées.

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Quelques minutes plus tard, un sauveteur a aperçu une petite truffe qui dépassait d’une brouette retournée dans une arrière-cour. Même s’il était frigorifié et apeuré, Ben était là, rasséréné à l’idée de rentrer à la maison.

Il a été inspecté par Jerry à son retour, et bien évidemment choyé par ses humains.