Jeté sur la route avec les pattes ligotées, ce chien parvient à rejoindre une maison voisine pour sauver sa vie

Depuis quelques jours, le minois d’un chien au pelage doré est sur tous les écrans en Floride. Il a été retrouvé avec les pattes attachées après avoir été abandonné sur la route. L’auteur des faits est activement recherché par la police et les organismes de protection animale. La boule de poils, quant à elle, se remet de cette épreuve.

Au début du mois de septembre, le contrôle animalier du comté de Hillsborough (Floride, États-Unis) est intervenu pour secourir un chien abandonné au bord de la route. Non seulement l’animal a été laissé livré à lui-même, mais son propriétaire lui a également lié les pattes avec de la corde, ne lui laissant aucune chance de s’en sortir. C’était sans compter sur la volonté de vivre du quadrupède, qui a réussi à sauver sa vie.

Les sauveteurs du chien n’ont pas toutes les pièces du puzzle pour retracer ce récit, mais des indices ont été laissés sur la peau du canidé. Des marques de brûlures ont été laissées par la corde utilisée afin de l’attacher. Laquelle était d’ailleurs encore accrochée à certaines de ses pattes.

10 Tampa Bay / Facebook

Un abandon cruel

En enquêtant, les membres du contrôle animalier ont compris que leur protégé avait été abandonné au bord de la route à Ruskin. Il est parvenu à se défaire un peu de son étreinte et s’est dirigé vers une maison voisine, où il a été accueilli par un bienfaiteur. Ce dernier lui a donné à boire et a prévenu les secours.

Pour Roger Mills, membre du contrôle, il est évident que le propriétaire du chien ne souhaitait pas qu’il survive : « Difficile de croire que quelqu'un puisse jeter un chien en bonne santé [...] C'est déjà assez grave d'abandonner son chien, ce qui est illégal, mais on ne voulait pas qu'il survive parce qu'on lui a attaché les pattes », a-t-il déclaré dans un témoignage rapporté par News Channel 8 .

Étonnement, le toutou s’est vite remis de ce terrible incident. Il est très résilient et n’en veut pas aux humains, car il s’est montré amical avec ses bienfaiteurs : « C'est un chien adorable. Vous savez, me permettre de le récupérer ainsi 24 heures après ce qui s'est passé, c'est assez surprenant qu'il soit aussi confiant », témoignait Lori Latzring, qui travaille pour le service animalier du comté.

Les autorités compétentes ainsi que les sauveteurs ont lancé un appel à témoins pour quiconque serait en mesure de reconnaître l’animal et d’identifier l’auteur des faits. Cet incident a été grandement médiatisé et tout le monde espère que l’individu sera retrouvé pour répondre de ses actes.