Quand un chien loup devient le confident des lycéens et l'atout numéro dans la lutte contre le décrochage scolaire

Quand on évoque les chiens de thérapie intervenant dans les écoles, on ne pense pas tout de suite aux chiens loups. C’est pourtant l’un de ces derniers qui brille dans ce domaine dans un lycée mosellan.

Généralement, les chiens de thérapie, notamment ceux qui interviennent en milieu scolaire, sont des Golden Retrievers comme Mazie dans le Massachussetts ou encore des Labrador Retrievers tels que Relka, plus près de chez nous à Preyssac-d'Excideuil (24).

Au Lycée Polyvalent Félix Mayer à Creutzwald (57), c’est le représentant d’une race que l’on ne reoncontre pas couramment dans ce rôle qui apporte réconfort et apaisement aux élèves. Il s’agit d’Oka, un Chien Loup Tchécoslovaque.

Agé de 6 ans, il intervient aux côtés de sa maîtresse Estelle Gapp, infirmière de l’établissement, depuis un an. Il se tient à la disposition des lycéens qui vivent des phases d’anxiété induites par les examens, le risque de décrochage et l’avenir post-lycée notamment.

Lors des rendez-vous en salle ou dans la cour, les adolescents que le quadrupède rencontre se sentent mieux grâce à sa présence rassurante et sa douceur. « On voit qu'il partage ce qu'on ressent », explique ainsi Faustine à France Bleu. « Quand il est là, je ne pense plus à rien, juste à l'instant présent, c'est magique, sa présence m'apaise », dit, quant à elle, une autre élève prénommée Océane.

Vedette du lycée et des réseaux sociaux

Grâce à Oka, ces jeunes gens aux prises avec le stress et les interrogations peuvent s’exprimer bien plus facilement, que leurs tourments soient en lien avec la vie scolaire ou pas. Estelle Gapp le constate quotidiennement, elle qui indique que « la confidence se fait d’une autre manière » avec ce chien-loup aux côtés des lycéens.

Aujourd’hui, Oka est une figure incontournable du Lycée Polyvalent Félix Mayer, où élèves, membres du personnel enseignant et employés l’adorent, mais aussi de plus en plus sur le net. Un compte Instagram lui est, en effet, consacré et il est déjà suivi par près d’un demi-millier de followers. Il en partage d’ailleurs parfois la vedette avec « son amoureuse » nommée Taïka.

okachienloup / Instagram