Ce Golden Retriever vigilant et bienveillant prend son rôle de babysitter très à cœur (vidéo)

Les histoires d’amitié entre enfants et chiens sont toujours très belles, car sincères, intenses et sans le moindre calcul. Nos amis canidés sont naturellement bienveillants et protecteurs à l’égard de nos chers tout petits et seraient prêts à tout pour faire en sorte qu’aucun danger ne les guette.

C’est le cas du Golden Retriever dont il est question aujourd’hui. Il est le protagoniste d’une vidéo particulièrement touchante, rapidement devenue virale sur TikTok et relayée par PetHelpful.

Partagée sur le compte « @mostlyadorable » le 25 juillet dernier, cette séquence totalise déjà 4,5 millions de vues sur le réseau social, tant elle est adorable et montre à quel point les chiens sont bienveillants.

On y découvre la magnifique complicité qui s’est mise en place entre ce chien et une fillette, qui n’est autre que l’enfant de ses maîtres. La petite le prend affectueusement dans ses bras, et lui s’est donné pour mission de veiller sur elle quoi qu’elle fasse et à tout moment.

Le Golden Retriever est présent auprès de la fillette et assure sa protection lorsqu’elle s’amuse à sauter sur le trampoline, joue sur la balançoire ou glisse sur le toboggan. Le canidé ne se prive d’ailleurs pas de joindre l’utile à l’agréable, profitant de sa position pour jouer lui aussi. Ce qui rend ces activités encore plus excitantes pour lui-même comme pour sa petite protégée.

Un chien protecteur et qui « sourit du début jusqu’à la fin »

La vidéo a ému et fait réagir de très nombreux internautes sur TikTok. « Les Goldens peuvent [être des baby-sitters]. Le Golden Retriever de ma tante était ma baby-sitter quand j’étais enfant », a ainsi commenté Julia Sliwa.



Pour sa part, « _anna05_ » a raconté que son chien « allait chercher [ses] parents en aboyant pour prévenir qu'on faisait des bêtises ».

Quant à Eliza, elle a tenu à souligner le fait que le toutou « sourit du début jusqu’à la fin ».

« Les chiens sont les meilleurs baby-sitters, estime, de son côté, Repzey. Cette fille ne sera jamais autant en sécurité qu’en ayant ce chien à ses côtés ».