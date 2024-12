La vidéo poignante des retrouvailles entre Amalka et sa propriétaire après 9 jours de recherches intensives

Il y a quelques heures encore, l’équipe rédactionnelle de Woopets et des milliers d’autres personnes espéraient un dénouement heureux pour Amalka. Cette chienne de 2 ans s’est volatilisée après s’être échappée de la soute d’un avion lors d’un arrêt transitoire à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle. La boule de poils terrorisée se cachait et donnait du fil à retordre à ses traqueurs jusqu’au 28 novembre dernier.

Sa propriétaire Míša, d’origine tchèque, attendait ce moment depuis 9 jours. Elle voyageait vers les États-Unis et devait transiter en France avant d’atteindre sa destination finale quand l’incident s’est produit. Sa chienne, qui était en soute, était parvenue à sortir de sa cage en amont et s’est précipitée à l’extérieur de l’avion quand le personnel a ouvert les portes.

@misull / Instagram

Des recherches incessantes

Personne n’est parvenu à stopper sa course effrénée. De nombreux moyens ont été mis en place pour localiser la chienne et la capturer. Des pistes ont été fermées et la gendarmerie est même intervenue. De nombreux bénévoles se sont joints à celle-ci, mais ces efforts n'ont pas suffi.

Les heures sont passées et Amalka, perdue dans un pays qu’elle ne connaissait pas, demeurait introuvable. Toutefois, une dizaine de jours après sa disparition, un témoin a affirmé l’avoir aperçue à Moussy-le-Neuf, soit quelques kilomètres plus loin, rapportait Le Parisien. En apprenant la nouvelle, sa propriétaire a contacté une connaissance impliquée dans le sauvetage d’animaux qui résidait dans les environs.

Les retrouvailles inespérées

Le père de cette dernière ainsi que Laurence, présidente de l’organisme Capture Yala, se sont rendus sur place et sont tombés sur la femelle après avoir suivi les indications d’un promeneur. Ils l’ont délicatement approchée pour ne pas l’effrayer et sont parvenus à l’enfermer dans un square.

Míša est arrivée un instant plus tard après avoir été prévenue. Sa chienne tant aimée a reconnu le son de sa voix et s’est précipitée vers elle. La femme a partagé ces retrouvailles émouvantes sur les réseaux sociaux. Elle a chaleureusement remercié les personnes impliquées dans le sauvetage, sans qui ces retrouvailles n’auraient pas été possibles : « Merci tout le monde pour le plus incroyable des soutiens que vous m’avez donné », a-t-elle écrit.

Dans une autre publication, elle a indiqué qu’Amalka était en bonne santé malgré le fait qu’elle ait perdu 1,5 kilo.