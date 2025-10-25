La trahison d’une famille, qui attache son chien à un arbre et l’abandonne après 8 ans de cohabitation
Les internautes du monde entier ont été bouleversés par l’histoire de Bertha, une chienne âgée. Cette dernière vivait auprès d’une famille et a passé toute sa vie à ses côtés jusqu’à ce que cette dernière décide de commettre l’impensable : l’abandonner. La senior s’est alors retrouvée au refuge, mais a pu trouver du réconfort auprès de ses bienfaiteurs.
A 8 ans, Bertha n’aurait certainement jamais imaginé se retrouver au refuge, et pourtant. Sa vie a basculé lorsque les personnes qui devaient prendre soin d’elle ont décidé de l’attacher à un arbre, puis de la laisser là. Heureusement, elle a été récupérée par des bienfaiteurs et étrangement, son arrivée au chenil a semblé être une libération pour elle plutôt qu’une contrainte.
L’histoire de Bertha a été dévoilée sur les réseaux sociaux par sa bienfaitrice, Bruna. Cette dernière est bénévole aux services animaliers du comté de Cobb (États-Unis). Elle a fait la connaissance de Bertha et l’a prise sous son aile, touchée par son parcours.
Une vie fatigante
Dans une vidéo postée sur TikTok et partagée par Newsweek, la bienfaitrice raconte de quelle manière sa protégée s’est retrouvée au refuge. D’après ses informations, la pauvre a vécu pendant 8 ans, soit toute sa vie, aux côtés d’une famille qui ne lui a probablement pas offert la bienveillance qu’elle méritait. Elle a enchaîné les grossesses et manquait a priori de confort.
Un jour, son propriétaire a décidé qu’il ne voulait plus d’elle et l’a simplement abandonnée contre un arbre, comme si elle n’avait jamais compté pendant tout ce temps. La chienne a été récupérée par un bienfaiteur et emmenée au refuge, où elle a été placée dans un box.
Bruna a raconté qu’elle passait énormément de temps à se détendre dans son lit, comme si elle n’en avait jamais eu autrefois : « Elle n'a peut-être jamais vraiment connu le confort d'un lit douillet et chaud. C'est pour ça qu'elle aime tant son lit de refuge », témoignait la sauveteuse. Laquelle a également constaté à quel point Bertha avait encore beaucoup d’amour à donner.
En partageant son histoire sur les réseaux sociaux, elle espère pouvoir aider la chienne à trouver quelqu’un qui l’aimera sincèrement et ne la laissera jamais tomber. Réciproquement, elle est persuadée que le quadrupède sera infiniment reconnaissant envers la personne qui lui laissera sa chance.
Invité a écrit : Hier
Certains humains devraient être enfermés à vie
