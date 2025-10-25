La trahison d’une famille, qui attache son chien à un arbre et l’abandonne après 8 ans de cohabitation

Les internautes du monde entier ont été bouleversés par l’histoire de Bertha, une chienne âgée. Cette dernière vivait auprès d’une famille et a passé toute sa vie à ses côtés jusqu’à ce que cette dernière décide de commettre l’impensable : l’abandonner. La senior s’est alors retrouvée au refuge, mais a pu trouver du réconfort auprès de ses bienfaiteurs.

A 8 ans, Bertha n’aurait certainement jamais imaginé se retrouver au refuge, et pourtant. Sa vie a basculé lorsque les personnes qui devaient prendre soin d’elle ont décidé de l’attacher à un arbre, puis de la laisser là. Heureusement, elle a été récupérée par des bienfaiteurs et étrangement, son arrivée au chenil a semblé être une libération pour elle plutôt qu’une contrainte.

L’histoire de Bertha a été dévoilée sur les réseaux sociaux par sa bienfaitrice, Bruna. Cette dernière est bénévole aux services animaliers du comté de Cobb (États-Unis). Elle a fait la connaissance de Bertha et l’a prise sous son aile, touchée par son parcours.

Une vie fatigante

Dans une vidéo postée sur TikTok et partagée par Newsweek , la bienfaitrice raconte de quelle manière sa protégée s’est retrouvée au refuge. D’après ses informations, la pauvre a vécu pendant 8 ans, soit toute sa vie, aux côtés d’une famille qui ne lui a probablement pas offert la bienveillance qu’elle méritait. Elle a enchaîné les grossesses et manquait a priori de confort.

Un jour, son propriétaire a décidé qu’il ne voulait plus d’elle et l’a simplement abandonnée contre un arbre, comme si elle n’avait jamais compté pendant tout ce temps. La chienne a été récupérée par un bienfaiteur et emmenée au refuge, où elle a été placée dans un box.

She is at Cobb County Animal Services in Marietta GA

Bruna a raconté qu’elle passait énormément de temps à se détendre dans son lit, comme si elle n’en avait jamais eu autrefois : « Elle n'a peut-être jamais vraiment connu le confort d'un lit douillet et chaud. C'est pour ça qu'elle aime tant son lit de refuge », témoignait la sauveteuse. Laquelle a également constaté à quel point Bertha avait encore beaucoup d’amour à donner.

En partageant son histoire sur les réseaux sociaux, elle espère pouvoir aider la chienne à trouver quelqu’un qui l’aimera sincèrement et ne la laissera jamais tomber. Réciproquement, elle est persuadée que le quadrupède sera infiniment reconnaissant envers la personne qui lui laissera sa chance.