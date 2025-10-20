Après 500 jours passés au refuge, ce chien trouve enfin une famille qui l’accepte tel qu’il est

Qui sont ceux qui adoptent les chiens dont personne ne veut ? Certains animaux passent la majeure partie de leur vie au refuge et puis un jour, un ange-gardien tombe du ciel pour leur offrir la maison dont ils rêvaient tant. C’est ce qu’a vécu Ace, un toutou resté au refuge pendant 500 jours. Ses bienfaiteurs ont souhaité mettre en lumière les personnes qui l’ont recueilli et qui ont, en l'occurrence, changé sa vie.

Le 24 septembre dernier a résonné comme un jour de fête pour les membres du refuge pour animaux du comté de Bergen, au New Jersey (États-Unis). Ace, un Bouledogue Américain arrivé sur place en mai 2024, a enfin trouvé une famille après 500 jours d’attente, rapportait le North Jersey . Une nouvelle réconfortante pour ses bienfaiteurs, qui ne comprenaient pas pourquoi personne ne s’intéressait à lui.

« Et nous avons terminé la journée sur une note positive ! Ace a été adopté ! Nous sommes ravis pour lui et sa nouvelle famille ! », annonçait un porte-parole de l’organisme sur Facebook. Pour ce dernier, comme pour les autres membres du refuge, Ace était un peu le chouchou de la bande. C’était un toutou très gentil, amical et affectueux. Pour la directrice du refuge, Megan Tedeschi, il était même la « perfection à 4 pattes ».

Pourtant, les adoptants l’ont ignoré pendant plus d’une année, ce qui était tout bonnement incompréhensible pour le personnel.

Bergen County Animal Shelter and Adoption Center / Facebook

La famille idéale

Malgré cette attente interminable, Ace est resté le toutou enjoué qu’il avait toujours été. Sa patience a été récompensée par l’arrivée d’Evelyn et de Michael Mongello dans sa vie. Les époux étaient à la recherche d’un nouveau compagnon canin après la perte de leur Bouledogue Anglais.

Ils sont allés au refuge avec une idée bien précise : « Offrir à un chien un environnement agréable et affectueux », comme l’indiquait Evelyn. Lorsque cette dernière et son mari ont fait la rencontre d’Ace, il savait qu’il était le candidat parfait pour rejoindre leur maison du bonheur : « Son histoire nous a beaucoup touchés, notamment le fait qu'il soit resté là aussi longtemps », confiait l’Américaine.

Les Mongello ont alors pris la décision de l’adopter pour lui offrir une vie de rêve. Comme le personnel du refuge, ils ont constaté à quel point il était adorable : « C'est le chien le plus gentil... s'il y a un chien qui a besoin d'amour, c'est vraiment lui », assurait sa propriétaire. Le couple est resté en contact avec les membres du refuge pour donner des nouvelles du toutou, car ce dernier comptait beaucoup pour eux.