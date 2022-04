Le secret du pouvoir attendrissant dans le regard de votre chien expliqué par la science

Photo d'illustration

Difficile de résister à la bouille de nos chiens, surtout lorsqu’ils adoptent ces expressions qui sont justement faites pour nous amadouer. Des scientifiques se sont intéressés à cette arme redoutable que déploient nos amis à 4 pattes lorsqu’ils désirent quelque chose.

L’un des aspects les plus durs lorsqu’on éduque son chien, c’est de lui refuser certaines choses. Il n’hésite toutefois pas à jouer son atout-maître dans l’espoir que le non laisse place à un oui : son charme. Nos amis canidés usent d’expressions faciales bien spécifiques, qui nous attendrissent assez facilement. Une étude en révèle les secrets, comme le rapportait Le Parisien le 5 avril.

Ladite étude a été présentée mardi à l’occasion du congrès Experimental Biology 2022, organisé à Philadelphie aux Etats-Unis. Anne Burrows, professeure d’anthropologie physique à l’Université Duquesne à Pittsburgh (Pennsylvanie), en est l’auteur principal.

Avec sa collègue Kailey Madisen Omstead, elle a comparé les muscles orbiculaire de la bouche et grand zygomatique, directement impliqués dans les expressions faciales, chez le chien et le loup. Ces muscles sont activés via 2 types de fibres : à contraction rapide et à contraction lente. Les premiers sont prédominants chez l’humain, ce qui lui permet d’être aussi expressif au niveau du visage.

Les muscles faciaux à contraction rapide à l’origine des expressions « humaines » du chien

Les 2 scientifiques ont découvert que ces fibres à contraction rapide étaient nettement plus présentes chez le chien (66 à 95 %) que chez le loup gris (25%). Les fibres à contraction lente, elles, ne sont de l’ordre que de 10% en moyenne chez nos amis canidés domestiques, alors qu’elles quasiment 3 fois plus nombreuses chez les loups (29%).

D’après Anne Burrows et Kailey Omstead, c’est donc cette capacité qu’ont les chiens à afficher une grande variété d’expressions faciales, grâce à ces fameux muscles du visage à contraction rapide, qui leur permet d’avoir autant d’échanges avec nous.

Il y a 3 ans, elles avaient présenté une autre étude soulignant la présence, dans la région de l’œil du chien, d’un muscle permettant à ce dernier de hausser les sourcils pour former ce regard attendrissant qui le caractérise. Muscle dont le loup n’est pas doté.

Les professeures Burrows et Omstead pensent que, au cours de la domestication, l’Homme a privilégié les chiens ayant les expressions faciales les plus « humaines ».