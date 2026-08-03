Promenade olfactive : une étude prouve que laisser un chien renifler le rend plus optimiste

Vous vouliez faire une balade de 20 minutes, mais votre chien, lui, avait prévu une grande tournée des odeurs du quartier ? Pour votre toutou, chaque touffe d'herbe mérite en effet une inspection minutieuse... Et si, en réalité, ces longues séances de reniflage étaient bien plus qu'une lubie ? Une étude franco-américaine s'est justement penchée sur la question avec des résultats assez surprenants.

Pour un chien, renifler n'est pas une perte de temps : c'est sa principale façon de découvrir le monde. Son odorat, bien plus développé que le nôtre, lui permet de recueillir une quantité d'informations que nous sommes incapables de percevoir. Là où nous observons un paysage, lui « lit » les odeurs laissées par les autres animaux, les personnes ou les événements récents. C'est pourquoi les spécialistes parlent d'enrichissement olfactif (Sniffari) lorsqu'une promenade laisse au chien le temps d'explorer librement les odeurs. Cette activité est si importante pour nos amis à ' pattes que des chercheurs ont voulu savoir si elle améliorait réellement leur bien-être. Leur objectif n'était pas seulement de voir si les chiens étaient plus calmes, mais s'ils abordaient les situations nouvelles avec un état émotionnel plus positif.

Comment mesurer l'optimisme d'un chien ?

Pour savoir si un chien est optimiste ou pessimiste, les chercheurs ont utilisé un test de biais cognitif positif. L'idée est la suivante : lorsqu'un individu se sent bien, il a davantage tendance à interpréter une situation incertaine comme prometteuse. À l'inverse, un individu plus stressé ou anxieux s'attend plus facilement à une issue négative.

Pour tester cet état d'esprit chez les chiens, les chercheurs ont ainsi imaginé une expérience astucieuse. Les petits cobayes à 4 pattes apprennent d'abord qu'une gamelle placée à un endroit contient toujours une friandise, tandis qu'une autre, située ailleurs, est toujours vide. Une fois cette règle comprise, une troisième gamelle est déposée entre les 2. Le chien va-t-il s'y précipiter avec enthousiasme, en espérant y trouver une récompense ? Ou va-t-il s'en approcher avec hésitation ? Sa réaction donne des indices sur son état émotionnel du moment.

Pour savoir si le reniflage pouvait influencer ce biais de jugement, 20 chiens de compagnie ont été répartis en 2 groupes. Pendant 2 semaines, le premier groupe a pratiqué des séances de recherche olfactive (nosework), tandis que le second a réalisé une autre activité, le travail au pied. Tous les chiens ont passé le même test avant et après cette période, afin de comparer l'effet de ces différentes activités sur leur état émotionnel.

Au bout des 2 semaines, les chiens ayant pratiqué le nosework se sont montrés plus rapides à se diriger vers la gamelle placée à un endroit ambigu. Autrement dit, ils semblaient davantage s'attendre à y trouver une récompense. En revanche, ce changement n'a pas été observé chez les chiens du groupe témoin.

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Pour les chercheurs, ce comportement est un indice d'un état émotionnel plus positif. Cela ne signifie pas que les chiens étaient « heureux » au sens où nous l'entendons chez l'humain, mais qu'ils abordaient une situation incertaine avec davantage d'optimisme, un indicateur souvent utilisé pour évaluer le bien-être animal.

Pourquoi le reniflage fait-il du bien aux chiens ?

Ces résultats publiés dans Applied Animal Behaviour Science* s'expliquent assez facilement. En recherchant une odeur, le chien mobilise son sens le plus développé, résout un problème, prend des décisions et explore son environnement de manière autonome. Renifler stimule donc son cerveau autant que son corps. Comme chez nous, la dépense mentale est essentielle à son équilibre et ne se résume pas à courir ou à se dépenser physiquement.

Cette étude rappelle aussi qu'une promenade ne se mesure pas seulement en kilomètres parcourus. Laisser son chien prendre le temps de renifler, varier les lieux de balade, lui proposer de petits jeux de recherche à la maison ou lui offrir des moments d'exploration en sécurité sont autant de façons d'enrichir son quotidien. L'objectif n'est pas forcément de marcher plus longtemps, mais de lui permettre d'utiliser pleinement son odorat.

Bien sûr, comme toute expérience scientifique, ces résultats doivent être interprétés avec prudence. Menée sur un petit nombre de chiens et sur une courte durée, cette étude devra être confirmée par d'autres recherches. Elle apporte néanmoins un indice encourageant des bénéfices des activités olfactives pour le bien-être des chiens.

*C. Duranton, A. Horowitz, « Let me sniff! Nosework induces positive judgment bias in pet dogs », Applied Animal Behaviour Science, Vol.211, Février 2019, p.61-66.