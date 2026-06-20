Pourquoi votre chien renifle-t-il l'entrejambe de vos invités ?

À chaque fois, c’est pareil : dès qu’un invité arrive, votre chien l’accueille systématiquement le nez collé à son entrejambe. Aussi gênante soit-elle, cette habitude est parfaitement normale pour votre compagnon à 4 pattes et témoigne de ses incroyables capacités olfactives. Décryptage d’un geste un peu embarrassant pour vous, mais très informatif pour votre toutou !

C’est une scène que beaucoup de propriétaires connaissent : à peine arrivé, un invité est accueilli par un chien particulièrement intéressé par son entrejambe… Cette attitude met souvent les propriétaires mal à l’aise, mais elle s’explique en réalité par les extraordinaires capacités olfactives de nos amis les chiens et leur façon bien à eux de communiquer.

Pourquoi l’entrejambe des humains attire autant l’attention des chiens ?

Si les chiens s’intéressent particulièrement à l’entrejambe des personnes qu’ils rencontrent, c’est parce que cette zone est riche en informations olfactives. Elle contient de nombreuses glandes apocrines qui produisent des substances chimiques et des phéromones humaines, de véritables messages odorants pour le chien.

Grâce à ses centaines de millions de récepteurs olfactifs et à son organe voméronasal, capable de détecter ces molécules invisibles pour nous, un chien peut ainsi recueillir rapidement une foule d’informations sur une personne en le reniflant à cet endroit : son sexe, son niveau de stress, des indices sur son état de santé et ses changements hormonaux (grossesse, ovulation, menstruations, accouchement, activité sexuelle récente…).

Comme cette partie du corps est généralement peu masquée par les parfums ou les cosmétiques, elle offre au toutou un accès direct à des odeurs naturelles particulièrement révélatrices.

L’équivalent d’une poignée de main

Pour un chien, renifler un invité n’est donc pas un geste d’impolitesse, mais une forme naturelle de communication. Entre eux, nos amis poilus utilisent leur odorat pour se reconnaître, échanger des informations et établir un premier contact : c’est un peu l’équivalent d’une poignée de main pour eux.

Ainsi, lorsqu’il renifle une personne, votre compagnon à 4 pattes cherche simplement à recueillir des informations afin de comprendre à qui il a affaire et s’adapter en conséquence. Et quel meilleur moyen d’y parvenir qu’en explorant une zone riche en odeurs, une sorte de carte d’identité chimique propre à chaque individu ?

Cette exploration olfactive ne doit donc pas être punie, car elle répond à un besoin instinctif. En revanche, vous pouvez apprendre à votre toutou à mieux la maîtriser grâce à des méthodes simples comme détourner son attention, lui demander une action alternative ou mieux gérer l’arrivée des invités.

L’info Woopets - Comment réagir lorsque mon chien renifle mes invités ?

Le reniflement fait partie du langage naturel du chien. Mais si ce comportement devient envahissant ou met certaines personnes mal à l’aise, quelques astuces simples peuvent aider votre toutou à adopter des salutations plus adaptées :

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Ne le grondez pas : pour lui, renifler est un comportement normal. Le punir risque surtout de créer de l’incompréhension et du stress ;

Proposez-lui une alternative dès l’arrivée d’un invité : votre main à renifler, un jouet ou une friandise peuvent détourner sa curiosité et rediriger son attention ;

Anticipez les visites en lui demandant de s’asseoir ou d’attendre calmement avant d’ouvrir la porte ;

Laissez-lui malgré tout quelques secondes pour renifler la main de votre invité par exemple. Ce court moment lui permet de recueillir les informations dont il a besoin avant de passer à autre chose.

L’objectif n’est pas de supprimer ce comportement naturel, mais de lui apprendre une façon plus polie de satisfaire sa curiosité. Avec un peu de patience, tout le monde y trouvera son compte, humains comme chiens !