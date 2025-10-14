Profondément liée d'amitié avec un Golden Retriever, cette petite femelle écureuil décide de lui présenter ses petits (vidéo)

Les Golden Retrievers sont connus pour être des chiens tendres et amicaux envers tout types d’êtres vivants et le beau Murphy en est la preuve vivante. Alors qu’il allait très régulièrement inspecter le jardin, sa maîtresse a fini par se rendre compte que ses sorties incessantes avaient en réalité une raison très précise…

Murphy est une adorable Golden Retriever qui vit au Canada avec son humaine Judie Jacobs ainsi que ses 2 frères chiens. Mais Murphy a également beaucoup d’amis, parmi lesquels certaines espèces hors du commun… Il y a quelques années déjà, en constatant que son chien attendait régulièrement devant la baie vitrée et se dirigeait toujours au même endroit une fois dehors, Judie a décidé d’aller surveiller les sorties de ce dernier. Quelle surprise lorsqu’elle a découvert que le joyeux toutou allait en fait rendre visite à une femelle écureuil ! Très doux et patient avec le petit animal, Murphy a petit à petit réussi à gagner sa confiance et, entre les 2 êtres, une relation d’amitié et de confiance a commencé à se tisser.

Une amitié “adorable”

Sur les comptes Instagram et TikTok dédiés à ses 3 chiens, Judie a alors commencé à partager ces doux moments d’interaction entre 2 espèces totalement différentes. Sur l’une des vidéos, devenue virale, on peut même voir Murphy et la petite écureuil prénommée Chippy, interagir avec beaucoup de respect et de douceur. “Au fil du temps, la confiance s'est instaurée. Chippy venait à la porte et appelait Murphy. On trouvait ça vraiment adorable, alors on a commencé à cultiver leur amitié”, a expliqué la femme lors d’un entretien accordé à The Dodo. Avec le temps, Murphy a même pris l’habitude d’emmener ses jouets préférés à son amie. “C'est juste un chien très tendre, doux et aimant qui est tombé amoureux de cet écureuil roux vivant dans notre jardin”, a ajouté la jeune femme.

De nouveaux amis

Puis, un jour, Chippy a complètement cessé de rendre visite au toutou, pour le plus grand désespoir de ce dernier. Mais après plusieurs semaines d’absence, elle a fini par remontrer le bout de sa truffe, accompagnée d’une armée de petits bébés ! L’un d’entre eux, une petite femelle baptisée Peanut par la famille, présente la particularité de ne pas avoir de queue. Tout comme sa maman, elle s’est très rapidement liée d’amitié avec Murphy !”, a conclu Judie.