Privés de liberté et de soins, ces chiens ont attendu un an avant d’avoir enfin droit à une vraie famille

L’année dernière, un refuge a pris en charge plus d’une dizaine de chiens négligés dans une maison. Les quadrupèdes avaient besoin de soins de santé, mais aussi d’une réhabilitation totale pour refaire confiance aux humains. Un an plus tard, ils sont prêts à rejoindre des maisons aimantes pour tourner définitivement la page sur leur passé.

C’est le début d’une nouvelle vie pour une 23 de chiens sauvés en 2024 par l’association Baypath Humane Society. À l’époque, les animaux vivaient dans des conditions exécrables, à tel point que les intervenants venus les secourir ont été profondément marqués par ce sauvetage. Heureusement, aujourd’hui, les rescapés ont parcouru un long chemin vers la résilience et la misère qu’ils ont vécue fait partie du passé.

« Chaque personne impliquée a un peu changé ce jour-là, on pouvait le voir sur leurs visages. Ils n'oublieraient jamais ce qu'ils ont vu, la scène et l'odeur, les chiens effrayés », pouvait-on lire sur le compte Facebook des sauveteurs. Ce jour-là, c’est celui du sauvetage des 23 Husky et Berger Allemand.

Quand les sauveteurs et les policiers sont entrés dans la maison où ils vivaient, ils ont été saisis par l’odeur nauséabonde qui émanait de l’intérieur. Ce n’était malheureusement qu’un avant-goût de ce qu’ils s’apprêtaient à découvrir.

Une scène d’horreur

La détresse des chiens était visible sur leurs yeux, et pour cause. Ils vivaient dans la misère depuis toujours et n’avaient jamais connu le monde extérieur. Personne n’avait jamais pris soin d’eux et tous ont d’ailleurs dû subir un examen de santé après avoir été sortis de la maison. Au total, le refuge a dépensé environ 118 848 euros pour les réhabiliter.

Outre l’argent, les membres de l’association ont donné de leur temps et de leur énergie pour aider les chiens à reprendre confiance en eux. Parallèlement, la justice s’est saisie de l’affaire, mais le responsable des animaux était légalement toujours leur propriétaire avant sa condamnation, et ce, malgré leur saisie. Il a donc fallu attendre le procès pour les placer à l’adoption.

A lire aussi : A 13 ans, elle consacre son argent de poche gagné en tant que dog-sitter à offrir des cadeaux de Noël aux animaux d'un refuge

Calluna Kennels / Facebook

À la suite d’un accord avec l’État, selon CBS News, le propriétaire a accepté de céder définitivement la garde des quadrupèdes à l’association. Une victoire pour les sauveteurs, qui sont désormais à la recherche de famille pour offrir une nouvelle vie à leurs protégés.