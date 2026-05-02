Privés d’interactions humaines, ces 2 Bergers Allemands qui n’ont connu que leur cage découvrent enfin la liberté

La Fondation Assistance aux Animaux attire notre attention sur la situation traumatisante vécue par ces 2 chiens, enfermés dans une cage, sans nourriture, sans relation avec le monde extérieur, et ce depuis un temps indéterminé. Les sauveteurs de la Fondation sont arrivés sur place pour libérer les 2 chiens, et ont découvert d’autres animaux, notamment des volatiles, en détresse.

Lors de leur libération, le premier réflexe des 2 Bergers Allemands aura été de boire. Ils n’avaient aucun code, et les sauveteurs ignorent encore comment un propriétaire a pu en arriver là, à une telle situation de maltraitance. Malgré leurs blessures, les chiens sont désormais sur la voie de la guérison, autant physique que psychologique.

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Un tableau cauchemardesque

Les sauveteurs et bénévoles de la Fondation Assistance aux Animaux ont partagé un peu de leur quotidien sur leur site internet, et l’on comprend que ce sauvetage récent a été un vrai bouleversement. En arrivant sur les lieux, ils ont découvert un environnement insalubre. Les chiens, cernés par les excréments évoluaient dans un espace bien trop restreint pour eux. Un des chiens portait un collier électrique très serré lui ayant laissé des séquelles dermatologiques.

Les Bergers Allemands n’étaient pas les seuls animaux présents dans l’endroit. Des furets, des volatiles et des lapins étaient aussi enfermés dans d’autres cages. Ils ont pu être sauvés peu après grâce à l’intervention de l’association AliPatte77.

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La colère désespérée des sauveteurs

Confrontés à de nombreux cas similaires, les sauveteurs se montrent très en colère, et peinent à trouver des circonstances atténuantes dans ces situations de maltraitances extrêmes. Ils supposent la cruauté d’un propriétaire qui a notamment enfermé les chiens dans une cage nécessitant une deviseuse pour l’ouvrir.

Ils ajoutant, se remettant à la justice : « Ce n’est pas à nous de chercher une logique à l’inacceptable. Encore moins de pardonner l’impardonnable ».



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Cruauté animale : quelle est la réglementation actuelle ?

Depuis 2021 en France, la loi s’est durcie en matière de sanctions à l’égard des auteurs d’actes de cruauté animale. Ce terme comprend autant les violences physiques que les négligences (défaut de soins vétérinaires, privation de nourriture, conditions déplorables de vie).

Un « mauvais traitement » commis sur un animal est passible de 3 ans de prison et de 45 000 euros d’amende. Cette peine peut varier si c’est le propriétaire qui exerce ces violences, dans ce cas le montant de l’amende peut s’élever à 60 000 euros et la peine de prison à 4 ans.