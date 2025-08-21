Prisonnière d’un banc de sable, cette chienne s’en sort grâce à un massage cardiaque assuré par des sauveteurs déterminés

C’est Simon Parkes, membre de l’équipage de la station de sauvetage Wells Lifeboat (Royaume Uni), qui racontait l’histoire de cette famille, qui s’est déroulée au début de l’année 2025. Dans une zone connue pour son manque de visibilité, 4 personnes ainsi que leurs 2 chiens se sont retrouvés pris au piège de la marée. Olive, leur chienne, n’était pas en capacité de nager. Les sauveteurs se sont mobilisés rapidement et efficacement pour lui venir en aide. Ce fut un succès.

Les membres de Wells Lifeboat savent l’importance du lien qui unit les propriétaires de chiens à leurs compagnons, rappelait RNLI. C’est donc avec beaucoup de rigueur et de motivation qu’ils sont allés à la rencontre de cette famille, dans une situation de détresse extrême face à leur chienne qu’ils ne parvenaient pas à sauver.

Une zone à risque

C’est sur la plage de Wells que l’incident s’est déroulé. Les visiteurs sont nombreux à se rendre sur ce lieu de promenade naturel sans connaître les risques liés. Sur cette plage, la marée joue souvent des tours aux promeneurs, en particulier au niveau d’un banc de sable qui ne permet pas une visibilité suffisante sur la montée de la mer. Alors qu’il est recommandé de quitter la zone 4 heures avant la marée haute, cette famille accompagnée de ses 2 chiens n’a pas pris conscience du danger.

Wells RNLI / Facebook

Quelques minutes pour réagir

Alors que les sauveteurs étaient à leur poste, en train de boire une tasse de thé, ils ont reçu un appel d’urgence. Au moment où les sauveteurs, dont Simon Parkes, infirmier de métier, ont lancé leurs recherches, ils ne voyaient qu’une petite masse noire à l’horizon. Grâce à leur canot de sauvetage, nommé Duke of Edinburgh, ils ont pu aller à la rencontre de la famille, qui avait commencé à nager vers le bord de l’eau, accompagnée d’un de leurs 2 chiens. Olive, l'Airedale Terrier, restait immobilisée, incapable de nager.

Wells RNLI / Facebook

« Elle ne respirait pas »

Le sauveteur Simon Parkes a orienté son canot en direction de la chienne et a pu la faire monter à bord. À ce moment-là, l’animal était inanimé. L’infirmier a agi comme il l’aurait fait avec un humain, et a commencé à pratiquer un massage cardiaque. Les compressions auront été faites durant 90 secondes, un temps finalement long durant lequel la chienne était surveillée de près, pour dégager ses voies respiratoires en cas d’expulsion d’eau de mer.

L’enjeu pour l’équipage était de garder son calme, et de faire en sorte que la famille reste confiante.

Des retrouvailles touchantes

C’est donc au bout de 90 secondes qu’Olive est revenue à la vie. Lorsque son compagnon canin est entré dans le poste de secours, Olive s’est mise à battre de la queue et son regard évoquait un soulagement immense. La chienne a passé une nuit à la clinique vétérinaire avant de rejoindre définitivement sa famille.