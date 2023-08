Une chienne piégée par la marée montante place tous ses espoirs entre les mains de paddlers

Une chienne en fugue a eu la mauvaise idée de s’aventurer un peu trop loin du rivage alors que la marée montait. Coincée sur un banc de sable, il ne lui restait plus qu’à attendre que quelqu’un se rendre compte de sa détresse et intervienne pour la sauver.

2 personnes pratiquant le stand-up paddle ont porté secours à une chienne piégée par la marée montante, rapportait la BBC le mercredi 23 août.

Le sauvetage a eu lieu mardi matin, vers 7h30. Une femelle Bouledogue Français à la robe noire et appelée Bubbles s’était visiblement échappée de la maison de ses maîtres pour s’offrir une promenade imprévue sur la plage de Humberston Fitties, dans le nord-est de l’Angleterre.

La petite escapade de la chienne a toutefois pris une tournure dangereuse. Bubbles avait profité du retrait de la mer pour s’éloigner de la plage. Elle a avancé sur 100 mètres avant d’être surprise par la marée montante. Les eaux revenaient très vite, et c’est ainsi qu’elle s’est retrouvée sur un petit banc de sable, cernée de toutes parts par les flots. Il lui était impossible de regagner le rivage par ses propres moyens.



Cleethorpes Coastguard / Facebook

Les secours ont été prévenus par des témoins. Les garde-côtes de Cleethorpes étaient bien sur les lieux, mais ils n’étaient pas équipés pour intervenir. Ils ont toutefois vu un homme et une femme en paddle (planche sur laquelle on se tient debout pour avancer à l’aide d’une pagaie) à proximité et leur ont demandé s’ils pouvaient secourir l’animal piégé.



Cleethorpes Coastguard / Facebook

Retour sur la terre ferme et retrouvailles

Le duo de paddlers est tout de suite passé à l’action. La chienne a été récupérée rapidement et ramenée sur la terre ferme. « Bubbles avait froid et était terrifiée. Un habitant l’a emmenée chez lui jusqu’à ce qu’on ait pu identifier son propriétaire, indiquaient les garde-côtes de Cleethorpes sur leur page Facebook. Bubbles et son maître ont finalement été réunis. Elle était saine et sauve ».



Cleethorpes Coastguard / Facebook

Une publication conclue par les remerciements adressés au couple de paddlers dont l’intervention rapide et efficace a été décisive.

A lire aussi : Une chienne chagrinée par son retour au refuge compte sur son paresseux en peluche pour surmonter sa peine



Cleethorpes Coastguard / Facebook

La famille de Bubbles devra désormais prendre ses précautions pour l’empêcher de fuguer à nouveau.