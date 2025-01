Une jeune Yorkshire alerte ses maîtres et évite une hypothermie à une voisine de 75 ans incapable de se relever après une chute

Bella n’a que 6 mois, mais cette chienne peut déjà compter un sauvetage à son actif, celui de la voisine de 75 ans qui ne pouvait pas se relever et risquait une sévère hypothermie après sa chute. Grâce à la vigilance de l’animal et la bienveillance ses maîtres, l’accident est resté sans conséquence sur la victime.

Saya et Robert Didier habitent le quartier des Gautherets à Sanvignes-les-Mines, commune de Saône-et-Loire située à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Mâcon. Le couple a toujours eu des chiens. Leur précédent compagnon à 4 pattes était un courageux Beauceron qui s’était illustré en 2018 en empêchant un trio de cambrioleurs d'agir sur leur propriété.

L’héroïsme canin semble être devenu une tradition dans cette famille, puisque l’alerte lancée par leur chienne a récemment permis à leur voisine, une dame de 75 ans, de se remettre d’une grosse chute, rapportait Le Journal de Saône-et-Loire.

Si elle n’a pas évidemment la constitution physique imposante de son prédécesseur, Bella la Yorkshire Terrier ne manque ni de bravoure, ni de vigilance. Elle l’a prouvé le mercredi 15 janvier.



Photo d'illustration

Brouillard et verglas avaient caractérisé la météo dans la région. Les sols étaient donc encore glissants. La voisine des Didier en avait fait les frais. En sortant chercher son courrier, elle a perdu l’équilibre et est lourdement tombée. Elle n’était plus en mesure de se relever et, plus le temps passait, plus le froid la gagnait.

Environ une heure après, Robert Dider a laissé sa jeune chienne de 6 mois sortir se dégourdir les pattes dans le jardin. L’homme a toutefois été intrigué par son attitude ; alors que Bella avait l’habitude et courir et jouer dès sa sortie, elle se tenait près du muret séparant son domicile de celui de la voisine, poussait des gémissements et bougeait constamment les oreilles.

Comprenant qu’elle cherchait à attirer son attention sur quelque chose, il l’a suive. « C’est là que j’ai vu la voisine », raconte-t-il au Journal de Saône-et-Loire.

Plus de peur que de mal pour la voisine

La dame de 75 ans était par terre et l’appelait à l’aide. Robert Didier a aussitôt demandé à Saya Robert de le rejoindre, cette dernière ayant travaillé dans la santé, notamment en Ehpad. En outre, elle s’était déjà occupée de la victime à plusieurs reprises par le passé.

A lire aussi : Un chien sauvé par une association a besoin de transporter sa couverture partout où il va (vidéo)

La voisine a assuré au couple que « ça allait » et qu’il était inutile d’appeler les secours. Elle avait simplement besoin qu’on l’aide à se relever. Ce que les Didier ont fait. Ils l’ont ensuite ramenée chez elle pour qu’elle se remette tranquillement et se réchauffe.

Ils lui ont rendu visite plus tard dans la journée pour s’enquérir de son état et ont été rassurés de constater qu’elle se portait bien. Son mari, qui était au travail, a été prévenu et est rentré plus tôt que d’habitude pour rester auprès d’elle.

Un grand bravo à Bella et à ses propriétaires.