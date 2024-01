Ravis d’aller se promener, ces Huskys entament un hymne de la joie tous les matins (vidéo)

Attention les oreilles, Kex et Crash sont de sortie ! Ces adorables Huskys de Sibérie vivent à New York (États-Unis) avec leurs propriétaires et sont suivis par des milliers de personnes sur internet. Les 2 frères sont très bavards et font beaucoup rire les internautes.

Quelques années les séparent, mais ils semblent avoir beaucoup de points communs. Du moins, ils savent toujours quoi se dire et dialoguent constamment ensemble. Ils aiment aussi discuter avec leur humain et exprimer leurs ressentis.

Des chiens très heureux d’aller se promener

Récemment, leur maître a partagé une vidéo sur le compte TikTok @kexthehusky. Lequel leur est dédié. Sur les images, on voit les 2 boules de poils côte à côte, équipées pour sortir en balade. Très impatientes de prendre l’air, elles manifestent leur joie par des hurlements stridents. Leur propriétaire indique en légende qu’elles font cela tous les matins.

Kex et Crash prennent plaisir à pousser la chansonnette en cœur jusqu’à ce que leur maîtresse réagisse. Une chose est sûre, ils savent se faire entendre et n’ont pas manqué d’interpeller les internautes. Lesquels ont visionné le clip à des millions de reprises.

Une race qui n’a pas sa langue dans sa poche

Les propriétaires de Husky sont nombreux à partager des vidéos montrant leur toutou crier à pleins poumons. Il faut dire que ces chiens de traîneau sont très loquaces. Intelligents, ils sont capables d’imiter les sons qu’ils entendent, notamment la voix des humains. De ce fait, ils interagissent régulièrement avec ceux-ci en hurlant. C’est leur manière de s’exprimer, de se faire comprendre.

Tous ne sont pas aussi bruyants, mais il convient de prendre cela en considération lorsqu’on souhaite adopter un quadrupède de ce type. En effet, comme l’a mentionné Pets Parade, leurs vocalisations stridentes peuvent être une source de conflit avec le voisinage. Un internaute a d’ailleurs partagé sa propre expérience sous la publication de @kexthehusky : « J’en ai 4, quand je sors j’ai peur que quelqu’un pense que je les maltraite avec le bruit qu’ils font ». Un autre l’a rejoint : « Je pourrais entendre le mien chanter toute la journée, mais pas mes voisins ».