Le propriétaire d'une chienne attaquée par une meute de prédateurs donne des nouvelles rassurantes un mois et demi après l'incident

Piper est passée tout près de la catastrophe. Cette chienne a, en effet, été attaquée par une meute entière de coyotes alors qu’elle se trouvait devant chez elle. 6 semaines plus tard, la chienne s’en est complètement remise. Sa résilience et la solidarité de la communauté sont passées par là.

Bruce Bourgouin et sa chienne Piper habitent West Harford, dans l’Etat du Connecticut (Etats-Unis). En plus de 40 ans passés dans cette ville, l’homme n’avait jamais vu de populations de coyotes s’y développer comme cela a été le cas au cours des dernières années. Il était loin de s’attendre à ce que son amie à 4 pattes en soit victime. C’est pourtant ce qui s’est produit récemment, et la femelle Cairn Terrier a bien failli y laisser la vie.

L’incident a eu lieu la veille de Noël. Piper se trouvait devant la maison de son maître quand des coyotes s’en sont pris à elle de manière aussi soudaine que brutale. L’attaque avait été terrible, et Bruce Bourgouin avait bien cru la perdre. « Elle ne répondait pas, elle n’était pas capable de se lever, de gémir ou d’émettre le moindre son », se souvient-il auprès de NBC Connecticut.

« J’étais triste, parce que je pensais qu’elle allait y rester », confie le propriétaire canin, dont l’animal avait dû être opéré en urgence.



« Je suis si heureux qu'elle soit toujours là »

Des semaines de convalescence difficiles attendaient la chienne, qui était alimentée par sonde. Elle a traversé cette épreuve avec énormément de courage et de détermination. Un mois et demi après sa terrible rencontre avec les coyotes, elle est totalement guérie et a repris le cours normal de sa vie.

Bruce Bourgouin en est évidemment heureux et sa gratitude envers les nombreuses personnes qui ont adressé leurs dons est très grande. Plus de 14 000 dollars (13 500 euros environ) ont, en effet, été récoltés via une cagnotte solidaire ayant permis de financer les soins de Piper.

« Le fait que des gens nous aient aidé à lui sauver la vie est une bénédiction, dit son maître. Nous l'aimons tellement, je suis si heureux qu'elle soit toujours là ».