Sauvé après 2 années de solitude, ce chien enfermé derrière une vitre de véranda découvre pour la première fois la vraie vie (vidéo)

Quand les sauveteurs d’Ozzy ont fait sa connaissance, ils ont été profondément touchés par sa détresse. Durant 2 longues années, le chien a été confiné derrière la vitre d’une véranda, ne pouvant accéder au monde extérieur. Celui-ci lui était inaccessible et lorsqu’il a pu s’y plonger pour la première fois, tout lui a semblé nouveau.

Autrefois, Ozzy avait une famille et une maison. Pourtant, il ne faisait pas partie de ceux qui profitaient de chaque journée, ou qui s’épanouissaient aux côtés de leurs maîtres. Gardé dans une véranda, le chien regardait simplement la vie se dérouler sous ses yeux sans pouvoir y participer. Puis, un jour, les membres de la SPA de Mouscron, en Belgique, lui ont fait découvrir un tout autre univers.

Imaginez passer 2 années complètes à regarder par votre fenêtre sans avoir le droit de mettre un pied dehors ? Cela paraît invraisemblable, et pourtant, c’est ce qu’a vécu Ozzy dans son ancienne vie : « 2 années enfermé dans une véranda, sans promenades, sans odeurs, sans stimulations, sans amour. Deux années à regarder le monde sans jamais en faire partie », écrivaient ses bienfaiteurs sur Facebook .

Tout à apprendre

Ozzy aurait pu vivre ce quotidien morose à jamais, mais les membres de la SPA ont mis un terme à son calvaire. Ils l’ont récupéré et l’ont installé au refuge en sachant que son chemin de reconstruction allait être très long. En effet, Ozzy ne connaissait rien d’autre que l’environnement dans lequel il avait été enfermé pendant si longtemps.

Un tel changement d’endroit lui a provoqué de l’anxiété, de l’incompréhension, de l’inconfort, mais ses sauveteurs étaient toujours là pour l’encourager : « Chez nous, Ozzy apprend à revivre. On lui redonne confiance, un pas à la fois. On l’invite à explorer le monde à son rythme [...] on lui apprend que la main de l’humain peut apporter du réconfort, pas de la peur », témoignaient-ils.

Un long travail de patience et de bienveillance envers ce chien autrefois privé de liberté. En partageant son récit, les bienfaiteurs ont souhaité alerter quant aux méfaits du manque de stimulation des animaux de compagnie : « Ça détruit lentement. Merci à ceux qui comprennent qu’un chien a besoin d’amour, de mouvement et de sens pour vivre pleinement ».