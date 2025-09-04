Près de 40 chiens maltraités dans une animalerie prennent un nouveau départ placé sous le signe de l'amour

Si quelques pays ont interdit, ou réglementé, la vente de chiots en animalerie, certains endroits continuent cette pratique controversée. Heureusement, des associations veillent au bien-être des animaux se trouvant dans ce type d’établissements et les protègent, même s’il est parfois trop tard.

Une animalerie de Charlotte, aux États-Unis, a récemment perdu sa licence lui offrant le droit de vendre des animaux après un signalement. Sur place, les enquêteurs ont découvert des chiots en piteux état et ont compris que plusieurs animaux avaient déjà perdu la vie par manque de soins. Les rescapés ont été pris en charge par une association locale nommée Peanut's Place Small Breed Rescue.

Colleen Sowers, à la tête de celle-ci, a récupéré 38 chiens du magasin après que l’État a ordonné sa fermeture, rapportait Queen City News . Un bon nombre d’entre eux souffraient de dépression et de problèmes de santé tels que des infections.

Les témoignages se sont multipliés

À la suite de ce sauvetage et une fois l’affaire rendue publique, Colleen a commencé à recevoir des appels émanant d’anciens clients de l’animalerie : « J'ai été contacté par pas moins d'une douzaine de personnes ou plus qui venaient d'acheter des chiens dans ce magasin et tous étaient gravement malades », témoignait la sauveteuse.

Le personnel de l’animalerie a été accusé d’avoir caché les soucis de santé des chiots qu’il vendait à sa clientèle. Ce sont les propriétaires qui les ont découverts ultérieurement, et malheureusement, ceux-ci étaient nombreux. Avec un tel nombre d’animaux malades, les enquêteurs ont compris que la situation était certainement allée plus loin. Effectivement, l’enquête a démontré qu’au moins 11 chiots avaient perdu la vie à l’animalerie.

Ces derniers n’ont tristement pas pu être sauvés à temps, mais les rescapés sont désormais en bonne voie de guérison au refuge. Certains sont même déjà prêts à l’adoption et attendent une famille aimante.