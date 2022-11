Près de 2 ans après son sauvetage miraculeux, Ethan le chien découvert affamé sur un parking reçoit un prix prestigieux

Ethan n’en finit plus de nous éblouir. Ce chien qui, il y a près de 2 ans, était laissé pour mort sur le parking d’un refuge, est aujourd’hui en pleine forme et une puissante source d’inspiration. Il vient même de se voir décerner un prix de la part d’une association caritative américaine majeure.

Vous aviez assurément suivi l’histoire d’Ethan que nous relayions sur Woopets, ce chien sauvé alors qu’il était « à quelques heures de la mort ». Le canidé a pris une belle revanche sur le sort et est devenu un symbole de résilience et d’espoir. Si bien qu’il a été élu Chien Héros de l’année dans le cadre d’un évènement organisé par l’American Humane, l’une des associations caritatives les plus célèbres aux Etats-Unis, rapportait People le jeudi 17 novembre.

En janvier 2021, Ethan avait été découvert par une famille sur le parking du refuge Kentucky Humane Society (KHS) à Louisville, dans l’Etat du Kentucky. Abandonné, le chien était dans un état extrême de maigreur et de faiblesse. Sa température corporelle était si basse que l’équipe de la KHS ne parvenait pas à la mesurer. Sa survie semblait plus que jamais compromise.

Une « résurrection »

Le personnel du refuge et les vétérinaires avaient toutefois tenu bon. Ils avaient travaillé jour et nuit pour sauver Ethan. De jour en jour, de petits progrès étaient réalisés et l’espoir commençait à renaître.

Quelques semaines plus tard, le chien atteignait un poids normal et avait reçu la visite de la famille qui l’avait découvert et avait alerté la KHS. Puis, le 10 mars 2021, la page Facebook qui lui est consacrée annonçait son adoption définitive par Jeff Callaway, le directeur du refuge.

Plus récemment, c’est une autre belle consécration que le brave Ethan a connue, en recevant 2 récompenses lors des American Humane Hero Dog Awards 2022. La première est celle de la catégorie « prix du chien héros de refuge » (Shelter Hero Dog Award) et la seconde est le prix suprême, le Hero Dog Award.

« Les Hero Dog Awards ont été créés pour honorer quelques-uns des héros du monde les plus extraordinaires. Je suis ravie de féliciter Ethan pour avoir remporté le titre suprême cette année », a déclaré le Dr. Robin Ganzert, présidente de l’American Humane.



Ethan / Facebook

Elu parmi près de 400 de ses semblables

« Nous espérons que son histoire encouragera les gens à apprécier nos amis les animaux et à reconnaître le pouvoir de guérison du lien humain-animal », a-t-elle ajouté.

Près de 400 chiens étaient nominés pour cette édition 2022 des Hero Dog Awards. Il y a eu un lauréat pour chacune des 7 catégories (refuge, assistance, militaire, maintien de l’ordre, recherche et sauvetage, chien-guide et thérapie) et pour le titre global, remporté, donc, par Ethan.

Ethan / Facebook